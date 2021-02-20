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خلال الـ 24 ساعة.. تسجيل 490 وفاة و9164 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9164 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و490 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.378.883 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67696 حالة وفاة.

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خلال الـ 24 ساعة.. تسجيل 490 وفاة و9164 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
سبق

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9164 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و490 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.378.883 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67696 حالة وفاة.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
10:20 AM

خلال الـ 24 ساعة.. تسجيل 490 وفاة و9164 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9164 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و490 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.378.883 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67696 حالة وفاة.

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