النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المغامسي": زيارة ولي العهد لكوريا تؤكد أن الشغب الإيراني لا يثني المملكة عن رسالتها

قال إن ما صاحبها من اتفاقيات وعوائد برهان بأن مسيرة الرؤية تسير وفق ما رُسم لها

أكد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - إلى كوريا الجنوبية تأتي لتؤكد أنّ شغب المحور الإيراني العسكري والإعلامي المتزايد والتصدي له عسكريًّا ودبلوماسيًّا؛ لا يثني المملكة عن جهودها ورسالتها في الداخل والخارج، ومنها البناء الاقتصادي مع الدول المتقدمة في هذا المجال.



وأضاف "المغامسي" في تصريح خاص لـ"سبق" أن حفاوة الاستقبال الكوري وما صاحب الزيارة من اتفاقيات ذات شأن في نوعيتها وعوائد مالية في ثمرتها؛ برهان على أنّ رؤية 2030 تسير وفق ما رُسم لها.

وقال إنّ ولي العهد وبلادنا الغالية محل ثقة السياسيين والاقتصاديين على السواء، وهذه الزيارة الموفقة تأتي بين يدي قمة العشرين في اليابان لتكون توطئة لحضورٍ سعودي مميز يتمنّاه الكثيرون، لكنّ بعض المقاعد لا تنقسم على اثنين فيفوز بها الكبار وحدهم. نسأل الله لولي العهد المزيد من التوفيق والتمكين في كل محفل ومقام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المغامسي": زيارة ولي العهد لكوريا تؤكد أن الشغب الإيراني لا يثني المملكة عن رسالتها
سبق

أكد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - إلى كوريا الجنوبية تأتي لتؤكد أنّ شغب المحور الإيراني العسكري والإعلامي المتزايد والتصدي له عسكريًّا ودبلوماسيًّا؛ لا يثني المملكة عن جهودها ورسالتها في الداخل والخارج، ومنها البناء الاقتصادي مع الدول المتقدمة في هذا المجال.



وأضاف "المغامسي" في تصريح خاص لـ"سبق" أن حفاوة الاستقبال الكوري وما صاحب الزيارة من اتفاقيات ذات شأن في نوعيتها وعوائد مالية في ثمرتها؛ برهان على أنّ رؤية 2030 تسير وفق ما رُسم لها.

وقال إنّ ولي العهد وبلادنا الغالية محل ثقة السياسيين والاقتصاديين على السواء، وهذه الزيارة الموفقة تأتي بين يدي قمة العشرين في اليابان لتكون توطئة لحضورٍ سعودي مميز يتمنّاه الكثيرون، لكنّ بعض المقاعد لا تنقسم على اثنين فيفوز بها الكبار وحدهم. نسأل الله لولي العهد المزيد من التوفيق والتمكين في كل محفل ومقام.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
10:13 PM

"المغامسي": زيارة ولي العهد لكوريا تؤكد أن الشغب الإيراني لا يثني المملكة عن رسالتها

قال إن ما صاحبها من اتفاقيات وعوائد برهان بأن مسيرة الرؤية تسير وفق ما رُسم لها

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
1,754

أكد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - إلى كوريا الجنوبية تأتي لتؤكد أنّ شغب المحور الإيراني العسكري والإعلامي المتزايد والتصدي له عسكريًّا ودبلوماسيًّا؛ لا يثني المملكة عن جهودها ورسالتها في الداخل والخارج، ومنها البناء الاقتصادي مع الدول المتقدمة في هذا المجال.



وأضاف "المغامسي" في تصريح خاص لـ"سبق" أن حفاوة الاستقبال الكوري وما صاحب الزيارة من اتفاقيات ذات شأن في نوعيتها وعوائد مالية في ثمرتها؛ برهان على أنّ رؤية 2030 تسير وفق ما رُسم لها.

وقال إنّ ولي العهد وبلادنا الغالية محل ثقة السياسيين والاقتصاديين على السواء، وهذه الزيارة الموفقة تأتي بين يدي قمة العشرين في اليابان لتكون توطئة لحضورٍ سعودي مميز يتمنّاه الكثيرون، لكنّ بعض المقاعد لا تنقسم على اثنين فيفوز بها الكبار وحدهم. نسأل الله لولي العهد المزيد من التوفيق والتمكين في كل محفل ومقام.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,276
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,135
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,668
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,020

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة