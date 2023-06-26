"المغامسي": زيارة ولي العهد لكوريا تؤكد أن الشغب الإيراني لا يثني المملكة عن رسالتها

قال إن ما صاحبها من اتفاقيات وعوائد برهان بأن مسيرة الرؤية تسير وفق ما رُسم لها

أكد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - إلى كوريا الجنوبية تأتي لتؤكد أنّ شغب المحور الإيراني العسكري والإعلامي المتزايد والتصدي له عسكريًّا ودبلوماسيًّا؛ لا يثني المملكة عن جهودها ورسالتها في الداخل والخارج، ومنها البناء الاقتصادي مع الدول المتقدمة في هذا المجال.





وأضاف "المغامسي" في تصريح خاص لـ"سبق" أن حفاوة الاستقبال الكوري وما صاحب الزيارة من اتفاقيات ذات شأن في نوعيتها وعوائد مالية في ثمرتها؛ برهان على أنّ رؤية 2030 تسير وفق ما رُسم لها.



وقال إنّ ولي العهد وبلادنا الغالية محل ثقة السياسيين والاقتصاديين على السواء، وهذه الزيارة الموفقة تأتي بين يدي قمة العشرين في اليابان لتكون توطئة لحضورٍ سعودي مميز يتمنّاه الكثيرون، لكنّ بعض المقاعد لا تنقسم على اثنين فيفوز بها الكبار وحدهم. نسأل الله لولي العهد المزيد من التوفيق والتمكين في كل محفل ومقام.