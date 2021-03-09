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ولي عهد البحرين يغادر الرياض

غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، اليوم، الرياض.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومندوب عن المراسم الملكية.

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ولي عهد البحرين يغادر الرياض
سبق

غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، اليوم، الرياض.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومندوب عن المراسم الملكية.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
01:07 AM
اخر تعديل
09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
02:25 AM

ولي عهد البحرين يغادر الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,171

غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، اليوم، الرياض.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومندوب عن المراسم الملكية.

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