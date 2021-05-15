إندونيسيا وماليزيا تدعوان مجلس الأمن للتدخل ووقف تصرفات إسرائيل العدوانية "المشينة" على الفور

دعت إندونيسيا وماليزيا مجلس الأمن الدولي للتدخل ووقف الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلامية عالمية.

من جهتها نقلت وكالة "رويترز"، عن رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين قوله إنه اتفق مع الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، خلال اتصال هاتفي بينهما، على ضرورة وقف تصرفات إسرائيل "المشينة" على الفور.

وأضاف ياسين في خطاب بثه التلفزيون: "لم يصدر مجلس الأمن الدولي حتى اليوم أي بيان حول الوضع الراهن في فلسطين بسبب معارضة الولايات المتحدة الأمريكية".