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مذكرة تفاهم بين "إرواء" ووقف المؤسس لتوفير المياه للفئات المستفيدة

للمناطق الأشد حاجة للمستفيدين ضمن نطاق جغرافي محدد

وقعت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" مذكرة تفاهم مع وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، ومثّل المذكرة من جانب إرواء الرئيس التنفيذي متعب بن إبراهيم المسيند، فيما مثل الوقف الأمين العام أ. لؤي طرابزوني.

وتهدف الشراكة لتقديم خدمات المياه الصالحة للشرب للمناطق الأشد حاجة للمستفيدين ضمن نطاق جغرافي محدد ، وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية لـ"إرواء" والتي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان وتحقيق الاستدامة والتوسع في توفير خدمات المياه في مناطق الاحتياج.

وفي هذا الشأن أكد الرئيس التنفيذي متعب بن إبراهيم المسيند، أن توقيع هذه المذكرة يأتي لتحقيق استراتيجية الجمعية في توفير مياه صالحة للشرب في المناطق الأشد احتياجًا، والتي تتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال المساهمة في أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه.

الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب إرواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تفاهم بين "إرواء" ووقف المؤسس لتوفير المياه للفئات المستفيدة
سبق

وقعت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" مذكرة تفاهم مع وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، ومثّل المذكرة من جانب إرواء الرئيس التنفيذي متعب بن إبراهيم المسيند، فيما مثل الوقف الأمين العام أ. لؤي طرابزوني.

وتهدف الشراكة لتقديم خدمات المياه الصالحة للشرب للمناطق الأشد حاجة للمستفيدين ضمن نطاق جغرافي محدد ، وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية لـ"إرواء" والتي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان وتحقيق الاستدامة والتوسع في توفير خدمات المياه في مناطق الاحتياج.

وفي هذا الشأن أكد الرئيس التنفيذي متعب بن إبراهيم المسيند، أن توقيع هذه المذكرة يأتي لتحقيق استراتيجية الجمعية في توفير مياه صالحة للشرب في المناطق الأشد احتياجًا، والتي تتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال المساهمة في أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
05:06 PM

مذكرة تفاهم بين "إرواء" ووقف المؤسس لتوفير المياه للفئات المستفيدة

للمناطق الأشد حاجة للمستفيدين ضمن نطاق جغرافي محدد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" مذكرة تفاهم مع وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، ومثّل المذكرة من جانب إرواء الرئيس التنفيذي متعب بن إبراهيم المسيند، فيما مثل الوقف الأمين العام أ. لؤي طرابزوني.

وتهدف الشراكة لتقديم خدمات المياه الصالحة للشرب للمناطق الأشد حاجة للمستفيدين ضمن نطاق جغرافي محدد ، وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية لـ"إرواء" والتي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان وتحقيق الاستدامة والتوسع في توفير خدمات المياه في مناطق الاحتياج.

وفي هذا الشأن أكد الرئيس التنفيذي متعب بن إبراهيم المسيند، أن توقيع هذه المذكرة يأتي لتحقيق استراتيجية الجمعية في توفير مياه صالحة للشرب في المناطق الأشد احتياجًا، والتي تتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال المساهمة في أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه.

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