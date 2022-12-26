أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية، عبر استهداف مدينة نجران بمقذوف، والذي أدى إلى مقتل شخصين. وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة، واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها. وأكد البيان وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الكويت تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفات تجاه نجران وجازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-25 أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية، عبر استهداف مدينة نجران بمقذوف، والذي أدى إلى مقتل شخصين.



وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة، واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.



وأكد البيان وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 10:49 PM

الكويت تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفات تجاه نجران وجازان أكدت وقوفها التام بجانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها





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أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية، عبر استهداف مدينة نجران بمقذوف، والذي أدى إلى مقتل شخصين.



وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة، واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.



وأكد البيان وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.