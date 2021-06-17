صور أقمار صناعية.. موجات كثيفة من الغبار شرق المملكة وتدنٍّ في الرؤية

تحذيرات لمرضى الجهاز التنفسي والعيون بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية

أظهرت صور الأقمار الصناعية، تشكّلًا لموجات من الغبار الكثيف في الأجزاء الجنوبية من العراق، إضافة لعموم مناطق الكويت والأجزاء الشرقية من المملكة العربية السعودية.

وتشهد العديد من هذه المناطق الآن تدنيًا كبيرًا في مدى الرؤية الأفقية، وسط توقعات بتزايد كثافة الأجواء المغبرة بشكل عام خلال الساعات القادمة.

وحذّر موقع "طقس العرب" مرضى الجهاز التنفسي والعيون، بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية.