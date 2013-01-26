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كورونا.. المكسيك تسجّل 8521 إصابة جديدة و354 حالة بكوريا الجنوبية

ألمانيا: إصابة امرأة بالسلالة "البريطانية" من الفيروس

سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 8521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و659 حالة وفاة.

وبينت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى مليون و771740، فيما بلغ عدد الوفيات 150273.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 75,875، فيما بلغ مجموع الوفيات 1,371.

ألمانيا:

أعلنت السلطات الألمانية عن تسجيل إصابة امرأة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المنتشر عالميًّا.

وتم تسجيل الحالة في مدينة هانوفر بولاية ساكسونيا السفلى بشمال غربي ألمانيا.

وتعرضت المرأة للإصابتين خلال فترة 6 أسابيع. وقد تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلت معهم في العزل الصحي.

يذكر أن بريطانيا سجلت في ديسمبر الماضي سلالة جديدة من فيروس كورونا، تنتقل بوتائر أسرع، لكنها ليست أكثر شدة من فيروس كورونا العادي. وعلى إثر اكتشاف السلالة الجديدة، أعلن عدد من الدول وقف الرحلات الجوية مع بريطانيا وفرض قيود على السفر من وإلى المملكة المتحدة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. المكسيك تسجّل 8521 إصابة جديدة و354 حالة بكوريا الجنوبية
سبق

سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 8521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و659 حالة وفاة.

وبينت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى مليون و771740، فيما بلغ عدد الوفيات 150273.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 75,875، فيما بلغ مجموع الوفيات 1,371.

ألمانيا:

أعلنت السلطات الألمانية عن تسجيل إصابة امرأة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المنتشر عالميًّا.

وتم تسجيل الحالة في مدينة هانوفر بولاية ساكسونيا السفلى بشمال غربي ألمانيا.

وتعرضت المرأة للإصابتين خلال فترة 6 أسابيع. وقد تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلت معهم في العزل الصحي.

يذكر أن بريطانيا سجلت في ديسمبر الماضي سلالة جديدة من فيروس كورونا، تنتقل بوتائر أسرع، لكنها ليست أكثر شدة من فيروس كورونا العادي. وعلى إثر اكتشاف السلالة الجديدة، أعلن عدد من الدول وقف الرحلات الجوية مع بريطانيا وفرض قيود على السفر من وإلى المملكة المتحدة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
08:19 AM

كورونا.. المكسيك تسجّل 8521 إصابة جديدة و354 حالة بكوريا الجنوبية

ألمانيا: إصابة امرأة بالسلالة "البريطانية" من الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 8521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و659 حالة وفاة.

وبينت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى مليون و771740، فيما بلغ عدد الوفيات 150273.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 75,875، فيما بلغ مجموع الوفيات 1,371.

ألمانيا:

أعلنت السلطات الألمانية عن تسجيل إصابة امرأة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المنتشر عالميًّا.

وتم تسجيل الحالة في مدينة هانوفر بولاية ساكسونيا السفلى بشمال غربي ألمانيا.

وتعرضت المرأة للإصابتين خلال فترة 6 أسابيع. وقد تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلت معهم في العزل الصحي.

يذكر أن بريطانيا سجلت في ديسمبر الماضي سلالة جديدة من فيروس كورونا، تنتقل بوتائر أسرع، لكنها ليست أكثر شدة من فيروس كورونا العادي. وعلى إثر اكتشاف السلالة الجديدة، أعلن عدد من الدول وقف الرحلات الجوية مع بريطانيا وفرض قيود على السفر من وإلى المملكة المتحدة.

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