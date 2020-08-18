النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1409 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 4526 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس مجلس الشورى يناقش رسالة "ابن باز" في جامعة المؤسس

تحلل القوانين في المملكة ونماذج إقليمية ودولية

تحت رعاية رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، تستضيف جامعة المؤسس ممثلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى (مناقشًا خارجياً)، والأمير بندر بن سلمان آل سعود، الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري الخليجي، ورئيس لجنة الدعوة في أفريقيا (مناقشًا داخلياً)؛ لمناقشة رسالة الدكتوراه من مسار الدراسات القضائية بقسم الشريعة بعنوان (المعونة القضائية: دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي ونماذج من القوانين الإقليمية والدولية المقدمة)، للباحث أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، والتي يشرف عليها علمياً الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي، المشرف على الدراسات العليا القضائية ورئيس الدائرة القضائية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بجدة.

وأكد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية. محمد صالح ناحي الغامدي، أن الكلية تركز في دراساتها العليا في تخصص الدراسات القضائية وفي غيره من التخصصات على الموضوعات التي تلامس الواقع وتخدم سوق العمل، مشيراً إلى أن موعد المناقشة يوم الثلاثاء 20 محرم 1442هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس مجلس الشورى يناقش رسالة "ابن باز" في جامعة المؤسس
سبق

تحت رعاية رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، تستضيف جامعة المؤسس ممثلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى (مناقشًا خارجياً)، والأمير بندر بن سلمان آل سعود، الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري الخليجي، ورئيس لجنة الدعوة في أفريقيا (مناقشًا داخلياً)؛ لمناقشة رسالة الدكتوراه من مسار الدراسات القضائية بقسم الشريعة بعنوان (المعونة القضائية: دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي ونماذج من القوانين الإقليمية والدولية المقدمة)، للباحث أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، والتي يشرف عليها علمياً الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي، المشرف على الدراسات العليا القضائية ورئيس الدائرة القضائية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بجدة.

وأكد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية. محمد صالح ناحي الغامدي، أن الكلية تركز في دراساتها العليا في تخصص الدراسات القضائية وفي غيره من التخصصات على الموضوعات التي تلامس الواقع وتخدم سوق العمل، مشيراً إلى أن موعد المناقشة يوم الثلاثاء 20 محرم 1442هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
05:32 PM

رئيس مجلس الشورى يناقش رسالة "ابن باز" في جامعة المؤسس

تحلل القوانين في المملكة ونماذج إقليمية ودولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,211

تحت رعاية رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، تستضيف جامعة المؤسس ممثلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى (مناقشًا خارجياً)، والأمير بندر بن سلمان آل سعود، الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري الخليجي، ورئيس لجنة الدعوة في أفريقيا (مناقشًا داخلياً)؛ لمناقشة رسالة الدكتوراه من مسار الدراسات القضائية بقسم الشريعة بعنوان (المعونة القضائية: دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي ونماذج من القوانين الإقليمية والدولية المقدمة)، للباحث أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، والتي يشرف عليها علمياً الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي، المشرف على الدراسات العليا القضائية ورئيس الدائرة القضائية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بجدة.

وأكد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية. محمد صالح ناحي الغامدي، أن الكلية تركز في دراساتها العليا في تخصص الدراسات القضائية وفي غيره من التخصصات على الموضوعات التي تلامس الواقع وتخدم سوق العمل، مشيراً إلى أن موعد المناقشة يوم الثلاثاء 20 محرم 1442هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,364
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,385
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,757

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة