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كوت ديفوار.. "الصحة" تحذّر من انفجار وبائي في البلاد

بسبب تسجيل نشاط مفاجئ لفيروس كورونا

حذّر وزير الصحة في كوت ديفوار أوجين أكا أويلي؛ اليوم، من انفجارٍ وبائي داخل البلاد، بسبب تسجيل نشاطٍ مفاجئ لفيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير إلى أن البلاد سجّلت 30526 إصابة و171 وفاة، ودعا الحكومة إلى أخذ إجراءات صارمة، تتمثل في حظر التجوّل وإغلاق الأماكن العامة، وإجبارية إجراء فحص الفيروس في جميع المدارس.

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كوت ديفوار.. "الصحة" تحذّر من انفجار وبائي في البلاد
سبق

حذّر وزير الصحة في كوت ديفوار أوجين أكا أويلي؛ اليوم، من انفجارٍ وبائي داخل البلاد، بسبب تسجيل نشاطٍ مفاجئ لفيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير إلى أن البلاد سجّلت 30526 إصابة و171 وفاة، ودعا الحكومة إلى أخذ إجراءات صارمة، تتمثل في حظر التجوّل وإغلاق الأماكن العامة، وإجبارية إجراء فحص الفيروس في جميع المدارس.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
10:20 AM

كوت ديفوار.. "الصحة" تحذّر من انفجار وبائي في البلاد

بسبب تسجيل نشاط مفاجئ لفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّر وزير الصحة في كوت ديفوار أوجين أكا أويلي؛ اليوم، من انفجارٍ وبائي داخل البلاد، بسبب تسجيل نشاطٍ مفاجئ لفيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير إلى أن البلاد سجّلت 30526 إصابة و171 وفاة، ودعا الحكومة إلى أخذ إجراءات صارمة، تتمثل في حظر التجوّل وإغلاق الأماكن العامة، وإجبارية إجراء فحص الفيروس في جميع المدارس.

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