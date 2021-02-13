كوت ديفوار.. "الصحة" تحذّر من انفجار وبائي في البلاد

بسبب تسجيل نشاط مفاجئ لفيروس كورونا

حذّر وزير الصحة في كوت ديفوار أوجين أكا أويلي؛ اليوم، من انفجارٍ وبائي داخل البلاد، بسبب تسجيل نشاطٍ مفاجئ لفيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير إلى أن البلاد سجّلت 30526 إصابة و171 وفاة، ودعا الحكومة إلى أخذ إجراءات صارمة، تتمثل في حظر التجوّل وإغلاق الأماكن العامة، وإجبارية إجراء فحص الفيروس في جميع المدارس.