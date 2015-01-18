النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النيابة العامة تقف بالمرصاد لمختلقي الأكاذيب والشائعات للمساس بالنظام العام للمملكة

أكدت تصديها لهذه الممارسات السوداوية وردعها بالإجراءات اللازمة والعقاب القانوني

تعمل المنظمات والجهات المعادية للسعودية دوماً على شن حملات ممنهجة ومفبركة محاولة منها للمساس بالنظام العام للمملكة ومحاولة تشويه صورتها، باختلاق الأكاذيب والشائعات.

ويتجلى دور النيابة العامة في التصدي لهذه الممارسات السوداوية وردعها بالإجراءات اللازمة والعقاب القانوني، حفاظاً على أمن المملكة وكل ما يمكن أن يعكر صفوها.

ويأتي تشديد النيابة العامة على أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بنشر الشائعات أو اختلاق الأكاذيب لينال أقسى العقوبات المقررة شرعاً ونظاماً، ليؤكد حزمها وعدم تسامحها مع هذه الأنشطة المشبوهة في إطار ممارسة دورها بحفظ النظام العام تجاه أي تجاوزات قد تؤثر عليه.

وحدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبات مغلظة بحق كل من تورط في إنتاج أو نشر أو ترويج أو إعادة نشر الأكاذيب أو الشائعات أو المعلومات المفبركة ضمن حملات مُمنهجة أو غير مُمنهجة .

وتعنى النيابة العامة بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات, من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة، حيث لا أحد فوق القانون ولا انحياز لأحد ضد أحد وإنما هدفها السامي هو الترصد لكيد الكائدين وأعداء المملكة، وحفظ النظام العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النيابة العامة تقف بالمرصاد لمختلقي الأكاذيب والشائعات للمساس بالنظام العام للمملكة
سبق

تعمل المنظمات والجهات المعادية للسعودية دوماً على شن حملات ممنهجة ومفبركة محاولة منها للمساس بالنظام العام للمملكة ومحاولة تشويه صورتها، باختلاق الأكاذيب والشائعات.

ويتجلى دور النيابة العامة في التصدي لهذه الممارسات السوداوية وردعها بالإجراءات اللازمة والعقاب القانوني، حفاظاً على أمن المملكة وكل ما يمكن أن يعكر صفوها.

ويأتي تشديد النيابة العامة على أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بنشر الشائعات أو اختلاق الأكاذيب لينال أقسى العقوبات المقررة شرعاً ونظاماً، ليؤكد حزمها وعدم تسامحها مع هذه الأنشطة المشبوهة في إطار ممارسة دورها بحفظ النظام العام تجاه أي تجاوزات قد تؤثر عليه.

وحدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبات مغلظة بحق كل من تورط في إنتاج أو نشر أو ترويج أو إعادة نشر الأكاذيب أو الشائعات أو المعلومات المفبركة ضمن حملات مُمنهجة أو غير مُمنهجة .

وتعنى النيابة العامة بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات, من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة، حيث لا أحد فوق القانون ولا انحياز لأحد ضد أحد وإنما هدفها السامي هو الترصد لكيد الكائدين وأعداء المملكة، وحفظ النظام العام.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
08:19 PM

النيابة العامة تقف بالمرصاد لمختلقي الأكاذيب والشائعات للمساس بالنظام العام للمملكة

أكدت تصديها لهذه الممارسات السوداوية وردعها بالإجراءات اللازمة والعقاب القانوني

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
1,769

تعمل المنظمات والجهات المعادية للسعودية دوماً على شن حملات ممنهجة ومفبركة محاولة منها للمساس بالنظام العام للمملكة ومحاولة تشويه صورتها، باختلاق الأكاذيب والشائعات.

ويتجلى دور النيابة العامة في التصدي لهذه الممارسات السوداوية وردعها بالإجراءات اللازمة والعقاب القانوني، حفاظاً على أمن المملكة وكل ما يمكن أن يعكر صفوها.

ويأتي تشديد النيابة العامة على أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بنشر الشائعات أو اختلاق الأكاذيب لينال أقسى العقوبات المقررة شرعاً ونظاماً، ليؤكد حزمها وعدم تسامحها مع هذه الأنشطة المشبوهة في إطار ممارسة دورها بحفظ النظام العام تجاه أي تجاوزات قد تؤثر عليه.

وحدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبات مغلظة بحق كل من تورط في إنتاج أو نشر أو ترويج أو إعادة نشر الأكاذيب أو الشائعات أو المعلومات المفبركة ضمن حملات مُمنهجة أو غير مُمنهجة .

وتعنى النيابة العامة بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات, من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة، حيث لا أحد فوق القانون ولا انحياز لأحد ضد أحد وإنما هدفها السامي هو الترصد لكيد الكائدين وأعداء المملكة، وحفظ النظام العام.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,638
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,509
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,814
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,695

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة