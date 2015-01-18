النيابة العامة تقف بالمرصاد لمختلقي الأكاذيب والشائعات للمساس بالنظام العام للمملكة

أكدت تصديها لهذه الممارسات السوداوية وردعها بالإجراءات اللازمة والعقاب القانوني

تعمل المنظمات والجهات المعادية للسعودية دوماً على شن حملات ممنهجة ومفبركة محاولة منها للمساس بالنظام العام للمملكة ومحاولة تشويه صورتها، باختلاق الأكاذيب والشائعات.

ويتجلى دور النيابة العامة في التصدي لهذه الممارسات السوداوية وردعها بالإجراءات اللازمة والعقاب القانوني، حفاظاً على أمن المملكة وكل ما يمكن أن يعكر صفوها.

ويأتي تشديد النيابة العامة على أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بنشر الشائعات أو اختلاق الأكاذيب لينال أقسى العقوبات المقررة شرعاً ونظاماً، ليؤكد حزمها وعدم تسامحها مع هذه الأنشطة المشبوهة في إطار ممارسة دورها بحفظ النظام العام تجاه أي تجاوزات قد تؤثر عليه.

وحدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبات مغلظة بحق كل من تورط في إنتاج أو نشر أو ترويج أو إعادة نشر الأكاذيب أو الشائعات أو المعلومات المفبركة ضمن حملات مُمنهجة أو غير مُمنهجة .

وتعنى النيابة العامة بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات, من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة، حيث لا أحد فوق القانون ولا انحياز لأحد ضد أحد وإنما هدفها السامي هو الترصد لكيد الكائدين وأعداء المملكة، وحفظ النظام العام.