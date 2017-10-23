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أول صورة لمحطمة أكبر رقم لإنجاب التوائم وأطفالها الـ9.. بماذا تشعر؟

ولدت بعيادة في المغرب وظلّت 5 أشهر تحتلّ عناوين الصحف العالمية

التقطت أول صور جماعية للأطفال الـ9 أبناء السيدة المالية حاملة الرقم القياسي العالمي لإنجاب الأطفال توأم، بينما تستعد لمغادرة أطفالها الحضانة والعودة للمنزل قريبًا، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقًا للصحيفة البريطانية: تشعر حليمة سيسي بالفخر بأطفالها الصغار بعد خمسة أشهر من احتلالها عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم عندما ولدت في عيادة في الدار البيضاء ب‍المغرب، محطّمةً الرقم القياسي العالمي السابق الذي حقّقتْه نادية سليمان في عام 2009، بإنجاب ثمانية أطفال.

وقالت حليمة سيسي في لقاء مع صحيفة "ديلي ميل": "كلهم يتعاملون بشكل جيد للغاية، ويسعدهم الاعتناء بهم، إنهم يزدادون قوة كل يوم، وقد يُسمح لهم بمغادرة الرعاية الطبية بدوام كامل قريبًا، حتى نتمكن من نقلهم إلى المنزل".

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أول صورة لمحطمة أكبر رقم لإنجاب التوائم وأطفالها الـ9.. بماذا تشعر؟
سبق

التقطت أول صور جماعية للأطفال الـ9 أبناء السيدة المالية حاملة الرقم القياسي العالمي لإنجاب الأطفال توأم، بينما تستعد لمغادرة أطفالها الحضانة والعودة للمنزل قريبًا، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقًا للصحيفة البريطانية: تشعر حليمة سيسي بالفخر بأطفالها الصغار بعد خمسة أشهر من احتلالها عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم عندما ولدت في عيادة في الدار البيضاء ب‍المغرب، محطّمةً الرقم القياسي العالمي السابق الذي حقّقتْه نادية سليمان في عام 2009، بإنجاب ثمانية أطفال.

وقالت حليمة سيسي في لقاء مع صحيفة "ديلي ميل": "كلهم يتعاملون بشكل جيد للغاية، ويسعدهم الاعتناء بهم، إنهم يزدادون قوة كل يوم، وقد يُسمح لهم بمغادرة الرعاية الطبية بدوام كامل قريبًا، حتى نتمكن من نقلهم إلى المنزل".

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
10:42 AM

أول صورة لمحطمة أكبر رقم لإنجاب التوائم وأطفالها الـ9.. بماذا تشعر؟

ولدت بعيادة في المغرب وظلّت 5 أشهر تحتلّ عناوين الصحف العالمية

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عبدالله العنزي - الرياض
9
7,068

التقطت أول صور جماعية للأطفال الـ9 أبناء السيدة المالية حاملة الرقم القياسي العالمي لإنجاب الأطفال توأم، بينما تستعد لمغادرة أطفالها الحضانة والعودة للمنزل قريبًا، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقًا للصحيفة البريطانية: تشعر حليمة سيسي بالفخر بأطفالها الصغار بعد خمسة أشهر من احتلالها عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم عندما ولدت في عيادة في الدار البيضاء ب‍المغرب، محطّمةً الرقم القياسي العالمي السابق الذي حقّقتْه نادية سليمان في عام 2009، بإنجاب ثمانية أطفال.

وقالت حليمة سيسي في لقاء مع صحيفة "ديلي ميل": "كلهم يتعاملون بشكل جيد للغاية، ويسعدهم الاعتناء بهم، إنهم يزدادون قوة كل يوم، وقد يُسمح لهم بمغادرة الرعاية الطبية بدوام كامل قريبًا، حتى نتمكن من نقلهم إلى المنزل".

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