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غداً.. الرياض تحتضن فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيه"

يستمر 5 أيام برعاية "سبق".. أمسية شعرية خليجية وعروض لأجمل الخيول

تنطلق، مساء يوم غد الثلاثاء، فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيه) في منتجع الفيصلية بالعاصمة الرياض، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، ويستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم السبت 2 فبراير المقبل، بتنظيم "العبيه" المحدودة، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وبرعاية إعلامية إلكترونية حصرية من "سبق".

تبدأ فعاليات المهرجان يوم غد الثلاثاء من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً؛ حيث سيشهد اليوم الأول، ألعاب الخفة مع الشهير فريد، وساحة تدريب النساء والأطفال لركوب الخيل بطاقم نسائي متكامل، والسينما الخارجية، واستوديو للتصوير في الخيمة الشعبية للخيل، وجلسة لرواة القصص الوطنية والتاريخية عن الخيل، وتستمر هذه الفعاليات حتى الساعة (6.30م)، وسيكون الحاضرون على موعد مع فرقة البحرين الشعبية التي ستقدم ألواناً مختلفة ومنوعة من الفلكلور البحريني والخليجي لمدة ساعتين (5.00م- 7.00م)، لتأتي بعدها الأمسية الشعرية الخليجية الكبرى المنتظرة للشاعر الكويتي محمد جار الله السهلي، والشاعر السعودي سعيد بن مانع، (7.30م- 8.30م)؛ في حين سيستمتع عشاق الخيل بعروض مثيرة ومميزة لنخبة من أجمل وأثمن خيول العالم العربية الأصيلة على فترتين.

وسيختتم اليوم الأول للمهرجان بحفل غنائي للفنان الشاب الحاصل على لقب أراب آيدول في موسمه الثاني محمد عساف، صاحب الأغنية الشهيرة "مكانك خالي"، والتي حققت رقماً قياسياً في عدد مستمعيها على موقع "يوتيوب" خلال 4 أشهر ونصف، بعدد تجاوز الـ60 مليون مستمتع.

ويستهدف المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيه)، كافة شرائح المجتمع من الأطفال والكبار والعائلات والشباب؛ حيث يجمع المهرجان ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه، ومن سيحضر المهرجان سيستمتع بأجوائه الجميلة وفعالياته المثيرة، وللحصول على تذاكر الحضور للمهرجان من خلال نقاط البيع المتوفرة في مدينة الرياض وعلى الموقع الإلكتروني/ https://stytickets.com/event/alubayyah/.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً.. الرياض تحتضن فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيه"
سبق

تنطلق، مساء يوم غد الثلاثاء، فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيه) في منتجع الفيصلية بالعاصمة الرياض، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، ويستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم السبت 2 فبراير المقبل، بتنظيم "العبيه" المحدودة، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وبرعاية إعلامية إلكترونية حصرية من "سبق".

تبدأ فعاليات المهرجان يوم غد الثلاثاء من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً؛ حيث سيشهد اليوم الأول، ألعاب الخفة مع الشهير فريد، وساحة تدريب النساء والأطفال لركوب الخيل بطاقم نسائي متكامل، والسينما الخارجية، واستوديو للتصوير في الخيمة الشعبية للخيل، وجلسة لرواة القصص الوطنية والتاريخية عن الخيل، وتستمر هذه الفعاليات حتى الساعة (6.30م)، وسيكون الحاضرون على موعد مع فرقة البحرين الشعبية التي ستقدم ألواناً مختلفة ومنوعة من الفلكلور البحريني والخليجي لمدة ساعتين (5.00م- 7.00م)، لتأتي بعدها الأمسية الشعرية الخليجية الكبرى المنتظرة للشاعر الكويتي محمد جار الله السهلي، والشاعر السعودي سعيد بن مانع، (7.30م- 8.30م)؛ في حين سيستمتع عشاق الخيل بعروض مثيرة ومميزة لنخبة من أجمل وأثمن خيول العالم العربية الأصيلة على فترتين.

وسيختتم اليوم الأول للمهرجان بحفل غنائي للفنان الشاب الحاصل على لقب أراب آيدول في موسمه الثاني محمد عساف، صاحب الأغنية الشهيرة "مكانك خالي"، والتي حققت رقماً قياسياً في عدد مستمعيها على موقع "يوتيوب" خلال 4 أشهر ونصف، بعدد تجاوز الـ60 مليون مستمتع.

ويستهدف المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيه)، كافة شرائح المجتمع من الأطفال والكبار والعائلات والشباب؛ حيث يجمع المهرجان ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه، ومن سيحضر المهرجان سيستمتع بأجوائه الجميلة وفعالياته المثيرة، وللحصول على تذاكر الحضور للمهرجان من خلال نقاط البيع المتوفرة في مدينة الرياض وعلى الموقع الإلكتروني/ https://stytickets.com/event/alubayyah/.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
01:06 PM

غداً.. الرياض تحتضن فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيه"

يستمر 5 أيام برعاية "سبق".. أمسية شعرية خليجية وعروض لأجمل الخيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق، مساء يوم غد الثلاثاء، فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيه) في منتجع الفيصلية بالعاصمة الرياض، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، ويستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم السبت 2 فبراير المقبل، بتنظيم "العبيه" المحدودة، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وبرعاية إعلامية إلكترونية حصرية من "سبق".

تبدأ فعاليات المهرجان يوم غد الثلاثاء من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً؛ حيث سيشهد اليوم الأول، ألعاب الخفة مع الشهير فريد، وساحة تدريب النساء والأطفال لركوب الخيل بطاقم نسائي متكامل، والسينما الخارجية، واستوديو للتصوير في الخيمة الشعبية للخيل، وجلسة لرواة القصص الوطنية والتاريخية عن الخيل، وتستمر هذه الفعاليات حتى الساعة (6.30م)، وسيكون الحاضرون على موعد مع فرقة البحرين الشعبية التي ستقدم ألواناً مختلفة ومنوعة من الفلكلور البحريني والخليجي لمدة ساعتين (5.00م- 7.00م)، لتأتي بعدها الأمسية الشعرية الخليجية الكبرى المنتظرة للشاعر الكويتي محمد جار الله السهلي، والشاعر السعودي سعيد بن مانع، (7.30م- 8.30م)؛ في حين سيستمتع عشاق الخيل بعروض مثيرة ومميزة لنخبة من أجمل وأثمن خيول العالم العربية الأصيلة على فترتين.

وسيختتم اليوم الأول للمهرجان بحفل غنائي للفنان الشاب الحاصل على لقب أراب آيدول في موسمه الثاني محمد عساف، صاحب الأغنية الشهيرة "مكانك خالي"، والتي حققت رقماً قياسياً في عدد مستمعيها على موقع "يوتيوب" خلال 4 أشهر ونصف، بعدد تجاوز الـ60 مليون مستمتع.

ويستهدف المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيه)، كافة شرائح المجتمع من الأطفال والكبار والعائلات والشباب؛ حيث يجمع المهرجان ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه، ومن سيحضر المهرجان سيستمتع بأجوائه الجميلة وفعالياته المثيرة، وللحصول على تذاكر الحضور للمهرجان من خلال نقاط البيع المتوفرة في مدينة الرياض وعلى الموقع الإلكتروني/ https://stytickets.com/event/alubayyah/.

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