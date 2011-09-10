هيرفي رينارد : خضنا مباراة صعبة ولم نتمكن من الظهور بشكل مميز

في المؤتمر الصحفي عقب مباراة المنتخب السعودي مع نظيره اليمني

أكد المدرب هيرفي رينارد صعوبة المباراة وقال: "كانت مباراة صعبة في مجرياتها، لم نتمكن من الظهور بشكل مميز في الشوط الأول لكننا تمكن في الشوط الثاني من اللعب بشكل أفضل وتعديل النتيجة على الرغم من أن هدفنا كان تحقيق نقاط المباراة كاملة".

وجاء حديث المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة المنتخب السعودي مع نظيره اليمني في افتتاح التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).



وتابع عملنا طوال الأسبوع الماضي بشكل مكثف، ولم نغير الكثير على مستوى الطريقة، لذلك لابد من مضاعفة الجهد وزيادة العمل وتحقيق هدفنا.