إيرانية من نوع "صدف".. التحالف يعلن تدمير 5 ألغام زرعها "الحوثي" في البحر الأحمر

كشف عن 163 لغمًا بحريًّا نشرتها المليشيا عشوائيًّا.. "أعمال عدائية تهدد الأمن البحري"

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعتها مليشيا #الحوثي في #البحر_الأحمر؛ مؤكدًا أن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وأكد التحالف إزالة وتدمير نحو 163 لغمًا بحريًّا نشرتها المليشيا الحوثية عشوائيًّا؛ مبينًا أن الأعمال العدائية الحوثية المدعومة من #إيران تهدد الأمن البحري.