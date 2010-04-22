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"البيئة": عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 30 مليونًا

قالت إنه سيتم رصد جميع المخالفات الفطرية إلكترونيًا

شددت ‏وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن عقوبات اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة قدرها 30 مليون ريال.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة، محذرة من أنه سيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وتابعت أنه سيتم رصد جميع المخالفات الفطرية إلكترونيًا.

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"البيئة": عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 30 مليونًا
سبق

شددت ‏وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن عقوبات اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة قدرها 30 مليون ريال.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة، محذرة من أنه سيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وتابعت أنه سيتم رصد جميع المخالفات الفطرية إلكترونيًا.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
10:41 PM

"البيئة": عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 30 مليونًا

قالت إنه سيتم رصد جميع المخالفات الفطرية إلكترونيًا

A A A
ذياب الشمري - الرياض
6
2,196

شددت ‏وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن عقوبات اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة قدرها 30 مليون ريال.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة، محذرة من أنه سيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وتابعت أنه سيتم رصد جميع المخالفات الفطرية إلكترونيًا.

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