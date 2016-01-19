حالة عوالق ترابية على نجران.. و"الأرصاد" ينبّه

تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى الساعة 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.