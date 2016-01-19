حالة عوالق ترابية على نجران.. و"الأرصاد" ينبّه

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.