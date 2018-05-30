الهلال يتوج باللقب الـ 17 ..  وصراع بين الاتحاد والنصر.. و4 فرق في دائرة الخطر

تنطلق غداً الأحد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ 30 والأخيرة بإقامة 8 مباريات. القادسية - أبها تجمع المواجهة الأولى القادسية بضيفه أبها على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر عند الساعة 9:00 مساءً، حيث يحتل الفريق الضيف المرتبة 11 بـ 35 نقطة، في المقابل يحتل المستضيف المركز الـ 12 بـ 34 نقطة في جدول الترتيب. ضمك - التعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها يستقبل فريق ضمك فريق التعاون عند الساعة 9:00 مساءً، حيث يحتل ضمك المرتبة 13 بـ 33 نقطة، في المقابل يحتل فريق التعاون المرتبة الـ 4 بـ 47 نقطة. العين - الباطن في الباحة يستضيف العين صاحب المركز الأخير بـ 20 نقطة فريق الباطن الذي يحتل المركز 14 بـ 33 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية عند الساعة 9:00 مساءً. الرائد - الفتح على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة يستقبل فريق الرائد فريق الفتح عند الساعة 9:00 مساءً, حيث يحتل الرائد المرتبة الـ 10 بـ 35 نقطة, في المقابل يحتل فريق الفتح المرتبة الـ 7 بـ 41 نقطة. الأهلي - الاتفاق تجمع المواجهة الخامسة فريق الأهلي بضيفه الاتفاق عند الساعة 9:00 مساءً, وذلك على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة, حيث يحتل الأهلي المرتبة الـ 8 بـ 39 نقطة, في المقابل يحتل فريق الاتفاق المرتبة الـ 6 بـ 44 نقطة. الهلال - الفيصلي في الرياض تقام ثلاث مباريات، حيث تجمع المباراة الأولى فريق الهلال بضيفه فريق الفيصلي عند الساعة 9:00 مساءً على ملعب الملك فهد الدولي, حيث يحتل الهلال صدارة الترتيب بـ 58 نقطة, في المقابل يحتل الفيصلي الترتيب الـ 9 بـ 36 نقطة. النصر - الاتحاد على ملعب نادي النصر "مرسول بارك" يستضيف فريق النصر فريق الاتحاد عند الساعة 9:00 مساءً, حيث يحتل النصر الترتيب الـ 5 بـ 46 نقطة, وفي المقابل يحتل الاتحاد الترتيب الـ 3 بـ 53 نقطة. الشباب - الوحدة على ملعب نادي الشباب يحل فريق الوحدة ضيفاً على فريق الشباب, حيث يحتل الوحدة المرتبة الـ 15 بـ 32 نقطة, وفي المقابل يحتل الشباب المرتبة الـ 2 بـ 54 نقطة. الجدير بالذكر أن فريق الهلال قد حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الماضية الـ 29 بعد أن تغلب على فريق التعاون بنتيجة 1-0, فيما هبط فريق العين لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى, كما سيتحدد غداً الفريقان اللذان سيرافقان العين لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

الهلال يتوج باللقب الـ 17 .. وصراع بين الاتحاد والنصر.. و4 فرق في دائرة الخطر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-29 تنطلق غداً الأحد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ 30 والأخيرة بإقامة 8 مباريات.



القادسية - أبها

تجمع المواجهة الأولى القادسية بضيفه أبها على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر عند الساعة 9:00 مساءً، حيث يحتل الفريق الضيف المرتبة 11 بـ 35 نقطة، في المقابل يحتل المستضيف المركز الـ 12 بـ 34 نقطة في جدول الترتيب.



ضمك - التعاون

على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها يستقبل فريق ضمك فريق التعاون عند الساعة 9:00 مساءً، حيث يحتل ضمك المرتبة 13 بـ 33 نقطة، في المقابل يحتل فريق التعاون المرتبة الـ 4 بـ 47 نقطة.



العين - الباطن

في الباحة يستضيف العين صاحب المركز الأخير بـ 20 نقطة فريق الباطن الذي يحتل المركز 14 بـ 33 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية عند الساعة 9:00 مساءً.



الرائد - الفتح

على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة يستقبل فريق الرائد فريق الفتح عند الساعة 9:00 مساءً, حيث يحتل الرائد المرتبة الـ 10 بـ 35 نقطة, في المقابل يحتل فريق الفتح المرتبة الـ 7 بـ 41 نقطة.



الأهلي - الاتفاق

تجمع المواجهة الخامسة فريق الأهلي بضيفه الاتفاق عند الساعة 9:00 مساءً, وذلك على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة, حيث يحتل الأهلي المرتبة الـ 8 بـ 39 نقطة, في المقابل يحتل فريق الاتفاق المرتبة الـ 6 بـ 44 نقطة.



الهلال - الفيصلي

في الرياض تقام ثلاث مباريات، حيث تجمع المباراة الأولى فريق الهلال بضيفه فريق الفيصلي عند الساعة 9:00 مساءً على ملعب الملك فهد الدولي, حيث يحتل الهلال صدارة الترتيب بـ 58 نقطة, في المقابل يحتل الفيصلي الترتيب الـ 9 بـ 36 نقطة.



النصر - الاتحاد

على ملعب نادي النصر "مرسول بارك" يستضيف فريق النصر فريق الاتحاد عند الساعة 9:00 مساءً, حيث يحتل النصر الترتيب الـ 5 بـ 46 نقطة, وفي المقابل يحتل الاتحاد الترتيب الـ 3 بـ 53 نقطة.



الشباب - الوحدة

على ملعب نادي الشباب يحل فريق الوحدة ضيفاً على فريق الشباب, حيث يحتل الوحدة المرتبة الـ 15 بـ 32 نقطة, وفي المقابل يحتل الشباب المرتبة الـ 2 بـ 54 نقطة.



الجدير بالذكر أن فريق الهلال قد حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الماضية الـ 29 بعد أن تغلب على فريق التعاون بنتيجة 1-0, فيما هبط فريق العين لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى, كما سيتحدد غداً الفريقان اللذان سيرافقان العين لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442 08:19 PM

اخر تعديل 30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442 02:26 AM

الهلال يتوج باللقب الـ 17 .. وصراع بين الاتحاد والنصر.. و4 فرق في دائرة الخطر في ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين





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