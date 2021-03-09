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ملك الأردن يغادر الرياض وأمير المنطقة في وداعه

غادر الرياض، اليوم، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد، ومندوب عن المراسم الملكية.

وغادر برفقة ملك الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.

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ملك الأردن يغادر الرياض وأمير المنطقة في وداعه
سبق

غادر الرياض، اليوم، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد، ومندوب عن المراسم الملكية.

وغادر برفقة ملك الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
01:42 PM

ملك الأردن يغادر الرياض وأمير المنطقة في وداعه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,463

غادر الرياض، اليوم، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد، ومندوب عن المراسم الملكية.

وغادر برفقة ملك الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.

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