ملك الأردن يغادر الرياض وأمير المنطقة في وداعه

غادر الرياض، اليوم، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد، ومندوب عن المراسم الملكية.

وغادر برفقة ملك الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.