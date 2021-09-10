النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انهيار جداري يتسبب بوفاة... وعدد من الإصابات في الباحة

وقع على عددٍ من العمالة الآسيوية.. وجارٍ التحقيق

باشرت الجهات الأمنية والإسعافية مساء أمس الخميس حادث انهيار مبنى جداري في إحدى القرى التابعة لمنطقة الباحة نتج عنها إصابات.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية فإن الحادث وقع بسبب انهيار جدار في إحدى القرى ببني كبير وسقوطه على عددٍ من العمالة الآسيوية، ما نتج عنه تعرض عدد منهم للإصابة ووفاة أحدهم.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، وتولت فرق الدفاع المدني إخراج الحالات، فيما باشرت شرطة المنطقة التحقيق في الحادثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انهيار جداري يتسبب بوفاة... وعدد من الإصابات في الباحة
سبق

باشرت الجهات الأمنية والإسعافية مساء أمس الخميس حادث انهيار مبنى جداري في إحدى القرى التابعة لمنطقة الباحة نتج عنها إصابات.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية فإن الحادث وقع بسبب انهيار جدار في إحدى القرى ببني كبير وسقوطه على عددٍ من العمالة الآسيوية، ما نتج عنه تعرض عدد منهم للإصابة ووفاة أحدهم.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، وتولت فرق الدفاع المدني إخراج الحالات، فيما باشرت شرطة المنطقة التحقيق في الحادثة.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
12:30 AM

انهيار جداري يتسبب بوفاة... وعدد من الإصابات في الباحة

وقع على عددٍ من العمالة الآسيوية.. وجارٍ التحقيق

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
3,136

باشرت الجهات الأمنية والإسعافية مساء أمس الخميس حادث انهيار مبنى جداري في إحدى القرى التابعة لمنطقة الباحة نتج عنها إصابات.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية فإن الحادث وقع بسبب انهيار جدار في إحدى القرى ببني كبير وسقوطه على عددٍ من العمالة الآسيوية، ما نتج عنه تعرض عدد منهم للإصابة ووفاة أحدهم.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، وتولت فرق الدفاع المدني إخراج الحالات، فيما باشرت شرطة المنطقة التحقيق في الحادثة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,524
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,592
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,811
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,905

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة