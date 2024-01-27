انطلاق فعاليات مهرجان شرورة الشتوي الثالث

لاستعراض مراحل التنمية وإبراز المقومات السياحية

انطلقت فعاليات مهرجان شرورة الشتوي الثالث، مساء أمس، بحضور محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، بقاعة الأمير مشعل بن سعود للاحتفالات بالمحافظة.

واستُهلت الفعاليات بحفل خطابي، وفيلم وثائقي بعنوان "قصص نجاح شرورة"، يستعرض مراحل التنمية في المحافظة ومراكزها، وما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية وتاريخية وثقافية تشكل بيئة جاذبة لتنشيط الحراك السياحي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وتم تقديم عرض مرئي للمبادرات المجتمعية بالمحافظة، إضافة إلى عدد من القصائد الشعرية الوطنية ألقاها نخبة من شعراء المحافظة، وأوبريت غنائي بعنوان "مهد الحضارات"، وعرض للفنون والألوان الشعبية والفلكلورية المختلفة التي تشتهر بها المحافظة ومراكزها.

وشَهِدَ حفل تدشين المهرجان، انطلاقَ فعاليات معرض الأسر المنتجة الأول بالمحافظة، بمشاركة أكثر من 30 أسرة منتجة من المحافظة ومراكزها، وتَضَمّن عرضًا للحِرَف اليدوية والمصنوعات الجلدية والفخارية وأعمال الزينة والملابس والأعمال الفنية من التحف والهدايا، وصناعة الأغذية والمأكولات والمشروبات الساخنة والباردة.

وضمن فعاليات المهرجان؛ أقام ميدان الهجن بمحافظة شرورة اليوم، حفل سباق الهجن السنوي، على كأس ودعم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في إطار فعاليات مهرجان شرورة الشتوي، بحضور محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي.

وانطلق الشوط الأول على كأس أمير منطقة نجران، وجائزته النقدية خمسون ألف ريال، وخُصص لفئة "لقايا بكار"، ومسافته 4 كلم، وحصل على المركز الأول، المالك محمد بن صالح بن عفيشة آل رزق، والمركز الثاني المالك بدر بن محمد طثبان الدوسري، والمركز الثالث المالك صنهات بدر الدوسري.

وعقب ذلك، تم تقديم عرض لفعالية الصقور؛ للتعرف على مهارة تدريب الصقر على كيفية الصيد.

وانطلق الشوط الثاني، وخُصص لفئة "حقايق بكار"، ومسافته 4 كلم، وحصل على المركز الأول المالك صالح محمد لسود الصيعري، والمركز الثاني إدريس سليمان السدراني؛ فيما حصل على المركز الثالث المالك ناجي بن مسفر هجامة اليامي.

وشَهِدَ الميدان عرضًا للإبل الفائزة في مسابقة "محالب الإبل"، التي نُظمت ضمن فعاليات المهرجان؛ حيث شاركت أكثر من 200 ناقة، وتَسَلّم الفائزون الخمسة الأوائل جوائزهم؛ فيما كرّم محافظ شرورة المكلف، داعمي سباق الهجن والمهرجان الشتوي بالمحافظة.