زوران: الأمور ليست في أيدينا.. وطرد كنو غير صحيح

شدد زوران مدرب فريق الهلال أن فرصهم في الحصول على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لازالت قائمة رغم فقدان الصدارة إثر الخسارة أمام النصر.

وقال:" تبقى خمس مباريات صحيح أن الأمور ليست في أيدينا ولكن سنسعى الفوز وننتظر تعثر النصر".

وأضاف: أعتقد أن الطرد الذي حصل لمحمد كنو أثر علينا حيث كنا نحتاج اللاعب في الكرات العرضية.

وتطرق للحكم التركي وقال: أستغرب منح البطاقة الحمراء لكنو حيث إن الخطأ الذي قام به حدث في أكثر من لقطة أثناء المباراة ولم نشاهد ردة فعل منه".