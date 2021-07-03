بعد قرارات وزارة الداخلية الأخيرة بمنع السفر إلى فيتنام والإمارات وإثيوبيا وأفغانستان تعادلت الدول الممنوع سفر السعوديين إليها بشكل مباشر أو غير مباشر بدون إذن مسبق مع الدول المعلق قدوم مواطنيها للمملكة، وذلك في ظل مؤشرات تفشي جائحة كورونا بها. ويُنفَّذ القرار بدءًا من مساء غد الأحد 4 يوليو 2021. أما قائمة الدول الممنوع على المواطنين السفر إليها نهائيَّا فهي: ليبيا، وسوريا، ولبنان، واليمن، وإيران، وتركيا، وأرمينيا، والصومال، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا، وروسيا البيضاء، والهند، إضافة إلى المعلنة اليوم إثيوبيا والإمارات وفيتنام. أما القائمة الخاصة بالدول المعلق قدوم مواطنيها للمملكة فتشمل كلاً من: الأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وتركيا، وجنوب إفريقيا، ولبنان، ومصر، والهند، إضافة إلى إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، وأفغانستان، إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول. وبذلك تعادلت القائمتان؛ والهدف حماية السعوديين والمقيمين من أخطار "دلتا" الذي بدأ يتفشى في العديد من الدول. وطالبت "الداخلية" جميع أبناء الوطن باتخاذ أقصى درجات الحيطة، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالتباعد، وارتداء الكمامة.

"13+13".. عندما تتعادل الدول المحظورة والممنوع القدوم منها خالد خليل سبق 2021-07-03 بعد قرارات وزارة الداخلية الأخيرة بمنع السفر إلى فيتنام والإمارات وإثيوبيا وأفغانستان تعادلت الدول الممنوع سفر السعوديين إليها بشكل مباشر أو غير مباشر بدون إذن مسبق مع الدول المعلق قدوم مواطنيها للمملكة، وذلك في ظل مؤشرات تفشي جائحة كورونا بها. ويُنفَّذ القرار بدءًا من مساء غد الأحد 4 يوليو 2021.



أما قائمة الدول الممنوع على المواطنين السفر إليها نهائيَّا فهي: ليبيا، وسوريا، ولبنان، واليمن، وإيران، وتركيا، وأرمينيا، والصومال، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا، وروسيا البيضاء، والهند، إضافة إلى المعلنة اليوم إثيوبيا والإمارات وفيتنام.



أما القائمة الخاصة بالدول المعلق قدوم مواطنيها للمملكة فتشمل كلاً من: الأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وتركيا، وجنوب إفريقيا، ولبنان، ومصر، والهند، إضافة إلى إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، وأفغانستان، إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول.



وبذلك تعادلت القائمتان؛ والهدف حماية السعوديين والمقيمين من أخطار "دلتا" الذي بدأ يتفشى في العديد من الدول. وطالبت "الداخلية" جميع أبناء الوطن باتخاذ أقصى درجات الحيطة، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالتباعد، وارتداء الكمامة.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 08:38 PM

"13+13".. عندما تتعادل الدول المحظورة والممنوع القدوم منها تحسبًا لتفشي "دلتا"





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بعد قرارات وزارة الداخلية الأخيرة بمنع السفر إلى فيتنام والإمارات وإثيوبيا وأفغانستان تعادلت الدول الممنوع سفر السعوديين إليها بشكل مباشر أو غير مباشر بدون إذن مسبق مع الدول المعلق قدوم مواطنيها للمملكة، وذلك في ظل مؤشرات تفشي جائحة كورونا بها. ويُنفَّذ القرار بدءًا من مساء غد الأحد 4 يوليو 2021.



أما قائمة الدول الممنوع على المواطنين السفر إليها نهائيَّا فهي: ليبيا، وسوريا، ولبنان، واليمن، وإيران، وتركيا، وأرمينيا، والصومال، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا، وروسيا البيضاء، والهند، إضافة إلى المعلنة اليوم إثيوبيا والإمارات وفيتنام.



أما القائمة الخاصة بالدول المعلق قدوم مواطنيها للمملكة فتشمل كلاً من: الأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وتركيا، وجنوب إفريقيا، ولبنان، ومصر، والهند، إضافة إلى إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، وأفغانستان، إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول.



وبذلك تعادلت القائمتان؛ والهدف حماية السعوديين والمقيمين من أخطار "دلتا" الذي بدأ يتفشى في العديد من الدول. وطالبت "الداخلية" جميع أبناء الوطن باتخاذ أقصى درجات الحيطة، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالتباعد، وارتداء الكمامة.