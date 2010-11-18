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561 ميدالية سعودية تحققت في عام 2018

آل الشيخ: أبطالنا أبدعوا وتميزوا وتصدروا

حققت الرياضة السعودية 561 ميدالية في عام 2018 من خلال 26 لعبة.

وكتب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن هذه الإنجازات: "إنجازات في كل الألعاب تحققت بتوفيق الله ثم دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله... ‏أبطالنا أبدعوا وتميزوا وتصدروا في كل مكان".

ودشنت هيئة الرياضة وسماً في تويتر تحت عنوان #عام_الإنجازات_السعودية2018 كشفت من خلاله تفاصيل الميداليات التي جاءت على النحو التالي:

الميداليات الذهبية: 201، الميداليات الفضية 182، الميداليات البرونزية 178.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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561 ميدالية سعودية تحققت في عام 2018
سبق

حققت الرياضة السعودية 561 ميدالية في عام 2018 من خلال 26 لعبة.

وكتب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن هذه الإنجازات: "إنجازات في كل الألعاب تحققت بتوفيق الله ثم دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله... ‏أبطالنا أبدعوا وتميزوا وتصدروا في كل مكان".

ودشنت هيئة الرياضة وسماً في تويتر تحت عنوان #عام_الإنجازات_السعودية2018 كشفت من خلاله تفاصيل الميداليات التي جاءت على النحو التالي:

الميداليات الذهبية: 201، الميداليات الفضية 182، الميداليات البرونزية 178.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
01:24 AM

561 ميدالية سعودية تحققت في عام 2018

آل الشيخ: أبطالنا أبدعوا وتميزوا وتصدروا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت الرياضة السعودية 561 ميدالية في عام 2018 من خلال 26 لعبة.

وكتب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن هذه الإنجازات: "إنجازات في كل الألعاب تحققت بتوفيق الله ثم دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله... ‏أبطالنا أبدعوا وتميزوا وتصدروا في كل مكان".

ودشنت هيئة الرياضة وسماً في تويتر تحت عنوان #عام_الإنجازات_السعودية2018 كشفت من خلاله تفاصيل الميداليات التي جاءت على النحو التالي:

الميداليات الذهبية: 201، الميداليات الفضية 182، الميداليات البرونزية 178.

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