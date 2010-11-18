561 ميدالية سعودية تحققت في عام 2018

آل الشيخ: أبطالنا أبدعوا وتميزوا وتصدروا

حققت الرياضة السعودية 561 ميدالية في عام 2018 من خلال 26 لعبة.

وكتب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن هذه الإنجازات: "إنجازات في كل الألعاب تحققت بتوفيق الله ثم دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله... ‏أبطالنا أبدعوا وتميزوا وتصدروا في كل مكان".

ودشنت هيئة الرياضة وسماً في تويتر تحت عنوان #عام_الإنجازات_السعودية2018 كشفت من خلاله تفاصيل الميداليات التي جاءت على النحو التالي:

الميداليات الذهبية: 201، الميداليات الفضية 182، الميداليات البرونزية 178.