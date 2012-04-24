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بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف

"المدني" دعا إلى أخذ الحيطة والحذر

ماجد عسيري: تشهد الطائف حاليًا هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وتفصيلاً.. شهدت الأمطار أحياء بشرق وجنوب محافظة الطائف، فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرًا.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف
سبق

ماجد عسيري: تشهد الطائف حاليًا هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وتفصيلاً.. شهدت الأمطار أحياء بشرق وجنوب محافظة الطائف، فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرًا.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
05:27 PM

بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف

"المدني" دعا إلى أخذ الحيطة والحذر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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ماجد عسيري: تشهد الطائف حاليًا هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وتفصيلاً.. شهدت الأمطار أحياء بشرق وجنوب محافظة الطائف، فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرًا.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

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