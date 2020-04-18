تزايد الوفيات والإصابات يدفع الجزائر إلى تمديد إجراءات "كورونا"

تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق المدارس

أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، اليوم السبت، أن الجزائر ستمدد فترة إجراءات العزل العام لمدة عشرة أيام تنتهي في 29 أبريل، في محاولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، مع تزايد عدد الوفيات وحالات الإصابة المؤكدة.

وأشار المكتب في بيان نقلته "رويترز" إلى تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المرافقة له، التي تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق الجامعات والمدارس والمطاعم والمقاهي.

وكانت الحكومة فرضت إجراءات عزل كاملة في منطقة البليدة جنوبي العاصمة الجزائر وحظر تجول ليليا في باقي مناطق البلاد حتى 19 أبريل.



وسجلت الجزائر حتى الآن 2418 إصابة و364 حالة وفاة.