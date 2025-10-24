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"الإسلامية" تنظم ورشة عمل "برنامج راسل" للتواصل الإعلامي

لتفعيل التقنيات الحديثة في إبزار دور القيادة في خدمة الإسلام

انطلقت اليوم في مقر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعاصمة الرياض، ورشة العمل المتخصصة في "برنامج راسل" للتواصل الإعلامي، والتي تستمر لمدة يومين، بمشاركة عددٍ من المختصين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وممثلين عن إدارات العلاقات العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بفروع الوزارة في مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية التعاطي مع مختلف وسائل الإعلام والتعاون معها لإبراز الجهود التي تقدمها الدولة لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

وتناقش الورشة صياغة الأخبار الصحفية للمناشط والمناسبات الخاصة بالوزارة وفروعها، وإعادة صياغتها وتدقيقها، وذلك من خلال بناء نظام حاسوبي متكامل، من أجل حفظ البيانات وأرشفتها بطريقة آلية، وسرعة الاستعلام عن البيانات الخاصة وبطرق متعددة، والتمكن من عمل خطط للعمل ومتابعتها بدقة وسهولة، وبناء القرارات على معلومات صحيحة ودقيقة وحديثة، وسرعة معرفة الأخطاء، واتخاذ ما يلزم حيالها، وسرعة اتخاذ القرارات وذلك من خلال حزمة التقارير والرسوم البيانية، وتقييم أداء العمل.. مما يسهل بث الأخبار والفعاليات من الجهات التابعة للوزارة، وإعادة صياغتها وتدقيقها لغويًا، وبث المناسب منها عبر وسائل الإعلام المختلفة، والبوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

يُشار إلى أن "برنامج راسل" يأتي في إطار تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة؛ لإبراز جهود وأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة الدعوة إلى الله في الداخل والخارج من خلال العديد من البرامج والمناشط التي تقوم بها الوزارة في كل قطاعاتها المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الإسلامية" تنظم ورشة عمل "برنامج راسل" للتواصل الإعلامي
سبق

انطلقت اليوم في مقر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعاصمة الرياض، ورشة العمل المتخصصة في "برنامج راسل" للتواصل الإعلامي، والتي تستمر لمدة يومين، بمشاركة عددٍ من المختصين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وممثلين عن إدارات العلاقات العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بفروع الوزارة في مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية التعاطي مع مختلف وسائل الإعلام والتعاون معها لإبراز الجهود التي تقدمها الدولة لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

وتناقش الورشة صياغة الأخبار الصحفية للمناشط والمناسبات الخاصة بالوزارة وفروعها، وإعادة صياغتها وتدقيقها، وذلك من خلال بناء نظام حاسوبي متكامل، من أجل حفظ البيانات وأرشفتها بطريقة آلية، وسرعة الاستعلام عن البيانات الخاصة وبطرق متعددة، والتمكن من عمل خطط للعمل ومتابعتها بدقة وسهولة، وبناء القرارات على معلومات صحيحة ودقيقة وحديثة، وسرعة معرفة الأخطاء، واتخاذ ما يلزم حيالها، وسرعة اتخاذ القرارات وذلك من خلال حزمة التقارير والرسوم البيانية، وتقييم أداء العمل.. مما يسهل بث الأخبار والفعاليات من الجهات التابعة للوزارة، وإعادة صياغتها وتدقيقها لغويًا، وبث المناسب منها عبر وسائل الإعلام المختلفة، والبوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

يُشار إلى أن "برنامج راسل" يأتي في إطار تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة؛ لإبراز جهود وأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة الدعوة إلى الله في الداخل والخارج من خلال العديد من البرامج والمناشط التي تقوم بها الوزارة في كل قطاعاتها المختلفة.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
09:27 PM

"الإسلامية" تنظم ورشة عمل "برنامج راسل" للتواصل الإعلامي

لتفعيل التقنيات الحديثة في إبزار دور القيادة في خدمة الإسلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت اليوم في مقر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعاصمة الرياض، ورشة العمل المتخصصة في "برنامج راسل" للتواصل الإعلامي، والتي تستمر لمدة يومين، بمشاركة عددٍ من المختصين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وممثلين عن إدارات العلاقات العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بفروع الوزارة في مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية التعاطي مع مختلف وسائل الإعلام والتعاون معها لإبراز الجهود التي تقدمها الدولة لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

وتناقش الورشة صياغة الأخبار الصحفية للمناشط والمناسبات الخاصة بالوزارة وفروعها، وإعادة صياغتها وتدقيقها، وذلك من خلال بناء نظام حاسوبي متكامل، من أجل حفظ البيانات وأرشفتها بطريقة آلية، وسرعة الاستعلام عن البيانات الخاصة وبطرق متعددة، والتمكن من عمل خطط للعمل ومتابعتها بدقة وسهولة، وبناء القرارات على معلومات صحيحة ودقيقة وحديثة، وسرعة معرفة الأخطاء، واتخاذ ما يلزم حيالها، وسرعة اتخاذ القرارات وذلك من خلال حزمة التقارير والرسوم البيانية، وتقييم أداء العمل.. مما يسهل بث الأخبار والفعاليات من الجهات التابعة للوزارة، وإعادة صياغتها وتدقيقها لغويًا، وبث المناسب منها عبر وسائل الإعلام المختلفة، والبوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

يُشار إلى أن "برنامج راسل" يأتي في إطار تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة؛ لإبراز جهود وأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة الدعوة إلى الله في الداخل والخارج من خلال العديد من البرامج والمناشط التي تقوم بها الوزارة في كل قطاعاتها المختلفة.

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