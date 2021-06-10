5 قتلى وعشرات الجرحى.. حصيلة أولية لضحايا الهجمات الحوثية على مأرب

سماع انفجارات كبيرة وسط المدينة

لقي خمسة مدنيين مصرعهم وأصيب العشرات من الجرحى في حصيلة أولية لضحايا الهجمات الصاروخية الحوثية على مدينة مأرب.

وقالت مصادر إعلامية: إن عدة صواريخ باليستية حوثية سقطت على مدينة مأرب اليمنية اليوم الخميس.

وأفادت وكالة "رويترز" استنادًا إلى شهود عيان، بوقوع انفجارات كبيرة وسط مدينة مأرب غرب اليمن.