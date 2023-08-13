النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب الرئيس اليمني: آلية تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" من شأنها إحراز تقدم كبير وبداية مرحلة مهمة

قال إنها تركز على تطبيع الأوضاع وخدمة المواطنين والاتجاه لاستعادة الدولة اليمنية

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح، عن تقديره للمملكة العربية السعودية على جهودها المبذولة في الوصول إلى آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي.

وقال نائب الرئيس اليمني إن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض من شأنها إحراز تقدم كبير، وبداية مرحلة مهمة تركز على تطبيع الأوضاع وخدمة المواطنين والاتجاه لاستعادة الدولة اليمنية.

جاء ذلك لدى استقباله في مدينة الرياض، القائم بأعمال سفارة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن يان جيرالد، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد الفريق محسن التشديد على دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن بما من شأنه إحلال السلام الدائم وفقًا للمرجعيات الثلاث، وتعاطي الحكومة الشرعية الإيجابي مع كل دعوات وقف إطلاق النار، وجميع المبادرات الأممية التي تواجه بالرفض والتعنت من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وجدد القائم بأعمال السفير الألماني لدى اليمن من جانبه، دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين.

اتفاق الرياض

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
نائب الرئيس اليمني: آلية تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" من شأنها إحراز تقدم كبير وبداية مرحلة مهمة
سبق

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح، عن تقديره للمملكة العربية السعودية على جهودها المبذولة في الوصول إلى آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي.

وقال نائب الرئيس اليمني إن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض من شأنها إحراز تقدم كبير، وبداية مرحلة مهمة تركز على تطبيع الأوضاع وخدمة المواطنين والاتجاه لاستعادة الدولة اليمنية.

جاء ذلك لدى استقباله في مدينة الرياض، القائم بأعمال سفارة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن يان جيرالد، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد الفريق محسن التشديد على دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن بما من شأنه إحلال السلام الدائم وفقًا للمرجعيات الثلاث، وتعاطي الحكومة الشرعية الإيجابي مع كل دعوات وقف إطلاق النار، وجميع المبادرات الأممية التي تواجه بالرفض والتعنت من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وجدد القائم بأعمال السفير الألماني لدى اليمن من جانبه، دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
10:51 PM

نائب الرئيس اليمني: آلية تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" من شأنها إحراز تقدم كبير وبداية مرحلة مهمة

قال إنها تركز على تطبيع الأوضاع وخدمة المواطنين والاتجاه لاستعادة الدولة اليمنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
387

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح، عن تقديره للمملكة العربية السعودية على جهودها المبذولة في الوصول إلى آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي.

وقال نائب الرئيس اليمني إن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض من شأنها إحراز تقدم كبير، وبداية مرحلة مهمة تركز على تطبيع الأوضاع وخدمة المواطنين والاتجاه لاستعادة الدولة اليمنية.

جاء ذلك لدى استقباله في مدينة الرياض، القائم بأعمال سفارة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن يان جيرالد، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد الفريق محسن التشديد على دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن بما من شأنه إحلال السلام الدائم وفقًا للمرجعيات الثلاث، وتعاطي الحكومة الشرعية الإيجابي مع كل دعوات وقف إطلاق النار، وجميع المبادرات الأممية التي تواجه بالرفض والتعنت من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وجدد القائم بأعمال السفير الألماني لدى اليمن من جانبه، دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,889
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,286
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,631

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة