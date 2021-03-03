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مكة.. جراحة تنهي معاناة مريضة مع ترهلات بالبطن وزنها ٢٠ كجم

نتجت إثر خضوع المريضة لعملية تحويل مسار قبل عدة سنوات

أسهم فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، بقيادة استشاري جراحة التجميل والترميم الدكتور حاتم عبادة؛ في إنهاء معاناة مريضة بإجراء عملية جراحية تم خلالها استئصال كتلة من ترهلات جدار البطن الأمامي بلغ وزنها ٢٠ كيلو جراماً.

وبمعاينة المريضة تبين أنها تعاني ترهلات في مختلف أنحاء الجسم، إضافة إلى ترهلات من الدرجة الرابعة في جدار البطن الأمامي التي شكلت عائقاً لحركتها بما في ذلك أداء أبسط الأنشطة اليومية، إضافة إلى تكرار الالتهابات والتسلخات في منطقة الثنيات الجلدية عوضاً عن الآثار النفسية والمعنوية، التي نتجت إثر خضوع المريضة لعملية تحويل مسار قبل عدة سنوات كوسيلة مساعدة لعلاج السمنة حيث كان وزنها نحو ١٧٠ كيلوجراماً فقدت على إثرها المريضة نحو ٥٠ كيلو جراماً.

وشكّل الفريق الطبي المكوّن من أطباء جراحة التجميل والتخدير والفنيين والمساعدين بقسم العمليات.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور حاتم عبادة استشاري جراحة التجميل بالمستشفى، أن المريضة حضرت إلى عيادة التجميل في حالة نفسية سيئة ولاسيما بعد رفض أكثر من طبيب وفي أكثر من مركز للتدخل الجراحي ومساعدتها.

وتكللت العملية بالنجاح -بفضل الله تعالى- وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة -ولله الحمد- وتتابع حالياً في عيادة جراحة التجميل بالمستشفى.

من جانبها ذكرت المريضة أن الوزن الزائد سبّب لها حالة نفسية حيث إنها لا تستطيع الحركة وخدمة نفسها ومَن حولها، وبعد مراجعتها للعيادة تحسنت حالتها بعض الشيء وتم إجراء العملية، والحمد لله الآن بدأت التحرك وأشعر بفرق كبير، وأشكر جميع مَن في المستشفى، وعلى رأسهم الطاقم الطبي، الذي -بعد الله- أعطاني الأمل في هذه الحياة.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. جراحة تنهي معاناة مريضة مع ترهلات بالبطن وزنها ٢٠ كجم
سبق

أسهم فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، بقيادة استشاري جراحة التجميل والترميم الدكتور حاتم عبادة؛ في إنهاء معاناة مريضة بإجراء عملية جراحية تم خلالها استئصال كتلة من ترهلات جدار البطن الأمامي بلغ وزنها ٢٠ كيلو جراماً.

وبمعاينة المريضة تبين أنها تعاني ترهلات في مختلف أنحاء الجسم، إضافة إلى ترهلات من الدرجة الرابعة في جدار البطن الأمامي التي شكلت عائقاً لحركتها بما في ذلك أداء أبسط الأنشطة اليومية، إضافة إلى تكرار الالتهابات والتسلخات في منطقة الثنيات الجلدية عوضاً عن الآثار النفسية والمعنوية، التي نتجت إثر خضوع المريضة لعملية تحويل مسار قبل عدة سنوات كوسيلة مساعدة لعلاج السمنة حيث كان وزنها نحو ١٧٠ كيلوجراماً فقدت على إثرها المريضة نحو ٥٠ كيلو جراماً.

وشكّل الفريق الطبي المكوّن من أطباء جراحة التجميل والتخدير والفنيين والمساعدين بقسم العمليات.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور حاتم عبادة استشاري جراحة التجميل بالمستشفى، أن المريضة حضرت إلى عيادة التجميل في حالة نفسية سيئة ولاسيما بعد رفض أكثر من طبيب وفي أكثر من مركز للتدخل الجراحي ومساعدتها.

وتكللت العملية بالنجاح -بفضل الله تعالى- وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة -ولله الحمد- وتتابع حالياً في عيادة جراحة التجميل بالمستشفى.

من جانبها ذكرت المريضة أن الوزن الزائد سبّب لها حالة نفسية حيث إنها لا تستطيع الحركة وخدمة نفسها ومَن حولها، وبعد مراجعتها للعيادة تحسنت حالتها بعض الشيء وتم إجراء العملية، والحمد لله الآن بدأت التحرك وأشعر بفرق كبير، وأشكر جميع مَن في المستشفى، وعلى رأسهم الطاقم الطبي، الذي -بعد الله- أعطاني الأمل في هذه الحياة.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
11:22 AM

مكة.. جراحة تنهي معاناة مريضة مع ترهلات بالبطن وزنها ٢٠ كجم

نتجت إثر خضوع المريضة لعملية تحويل مسار قبل عدة سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أسهم فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، بقيادة استشاري جراحة التجميل والترميم الدكتور حاتم عبادة؛ في إنهاء معاناة مريضة بإجراء عملية جراحية تم خلالها استئصال كتلة من ترهلات جدار البطن الأمامي بلغ وزنها ٢٠ كيلو جراماً.

وبمعاينة المريضة تبين أنها تعاني ترهلات في مختلف أنحاء الجسم، إضافة إلى ترهلات من الدرجة الرابعة في جدار البطن الأمامي التي شكلت عائقاً لحركتها بما في ذلك أداء أبسط الأنشطة اليومية، إضافة إلى تكرار الالتهابات والتسلخات في منطقة الثنيات الجلدية عوضاً عن الآثار النفسية والمعنوية، التي نتجت إثر خضوع المريضة لعملية تحويل مسار قبل عدة سنوات كوسيلة مساعدة لعلاج السمنة حيث كان وزنها نحو ١٧٠ كيلوجراماً فقدت على إثرها المريضة نحو ٥٠ كيلو جراماً.

وشكّل الفريق الطبي المكوّن من أطباء جراحة التجميل والتخدير والفنيين والمساعدين بقسم العمليات.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور حاتم عبادة استشاري جراحة التجميل بالمستشفى، أن المريضة حضرت إلى عيادة التجميل في حالة نفسية سيئة ولاسيما بعد رفض أكثر من طبيب وفي أكثر من مركز للتدخل الجراحي ومساعدتها.

وتكللت العملية بالنجاح -بفضل الله تعالى- وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة -ولله الحمد- وتتابع حالياً في عيادة جراحة التجميل بالمستشفى.

من جانبها ذكرت المريضة أن الوزن الزائد سبّب لها حالة نفسية حيث إنها لا تستطيع الحركة وخدمة نفسها ومَن حولها، وبعد مراجعتها للعيادة تحسنت حالتها بعض الشيء وتم إجراء العملية، والحمد لله الآن بدأت التحرك وأشعر بفرق كبير، وأشكر جميع مَن في المستشفى، وعلى رأسهم الطاقم الطبي، الذي -بعد الله- أعطاني الأمل في هذه الحياة.

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