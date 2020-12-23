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شاهد.. قائد القوات البرية يفتتح مدرسة ضباط الصف القياديين

بحضور قائد المنطقة الجنوبية وقادة الوحدات

افتتح قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، مدرسة ضباط الصف القياديين للقوات البرية بالمنطقة الجنوبية يوم الأحد الماضي، وذلك بحضور قائد المنطقة الجنوبية وقادة الوحدات.

بعد ذلك؛ ألقيت كلمة رئيس رقباء القوات البرية التي أبدى من خلالها فخر و اعتزاز جميع منسوبي القوات البريه بهذا الانجاز المشهود والذي كان الجميع يتطلع وبلهفة منذ فترة طويلة إلى تدشينه حتى أصبح اليوم واقعاً يعيش فرحتها زملائي ضباط الصف بالقوات البرية.

تلا ذلك؛ كلمة قائد مدرسة ضباط الصف القياديين للقوات البرية الرئيس الرقباء سابر بن ناصر الشهراني، التي أبدى فيها "فخره واعتزازه بهذا المنجز الذي يعتز فيه الجميع وتعهد وزملاءه الكادر التعليمي والتدريبي للمدرسة ببذل اقصى الجهود لتضاهي مخرجات المدرسة أرقى المدارس المماثلة في العالم.

بعدها؛ قام "المطير" بتدشين المدرسة وإزاحة الستارة التذكارية والإيعاز برفع علم المدرسة.


واختتم الحفل بكلمة، تمنى فيها "المطير" أن تنضم المدرسة إلى الصروح الشامخة ومعاقل التدريب بالقوات البرية؛ لبناء القادة المتميزين من ضباط الصف وهي الشريحة المهمة من منسوبي القوات البرية الذين يستحقون كل الدعم والمساندة لما يبذلونه من جهد وعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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شاهد.. قائد القوات البرية يفتتح مدرسة ضباط الصف القياديين
سبق

افتتح قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، مدرسة ضباط الصف القياديين للقوات البرية بالمنطقة الجنوبية يوم الأحد الماضي، وذلك بحضور قائد المنطقة الجنوبية وقادة الوحدات.

بعد ذلك؛ ألقيت كلمة رئيس رقباء القوات البرية التي أبدى من خلالها فخر و اعتزاز جميع منسوبي القوات البريه بهذا الانجاز المشهود والذي كان الجميع يتطلع وبلهفة منذ فترة طويلة إلى تدشينه حتى أصبح اليوم واقعاً يعيش فرحتها زملائي ضباط الصف بالقوات البرية.

تلا ذلك؛ كلمة قائد مدرسة ضباط الصف القياديين للقوات البرية الرئيس الرقباء سابر بن ناصر الشهراني، التي أبدى فيها "فخره واعتزازه بهذا المنجز الذي يعتز فيه الجميع وتعهد وزملاءه الكادر التعليمي والتدريبي للمدرسة ببذل اقصى الجهود لتضاهي مخرجات المدرسة أرقى المدارس المماثلة في العالم.

بعدها؛ قام "المطير" بتدشين المدرسة وإزاحة الستارة التذكارية والإيعاز برفع علم المدرسة.


واختتم الحفل بكلمة، تمنى فيها "المطير" أن تنضم المدرسة إلى الصروح الشامخة ومعاقل التدريب بالقوات البرية؛ لبناء القادة المتميزين من ضباط الصف وهي الشريحة المهمة من منسوبي القوات البرية الذين يستحقون كل الدعم والمساندة لما يبذلونه من جهد وعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
02:44 PM

شاهد.. قائد القوات البرية يفتتح مدرسة ضباط الصف القياديين

بحضور قائد المنطقة الجنوبية وقادة الوحدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، مدرسة ضباط الصف القياديين للقوات البرية بالمنطقة الجنوبية يوم الأحد الماضي، وذلك بحضور قائد المنطقة الجنوبية وقادة الوحدات.

بعد ذلك؛ ألقيت كلمة رئيس رقباء القوات البرية التي أبدى من خلالها فخر و اعتزاز جميع منسوبي القوات البريه بهذا الانجاز المشهود والذي كان الجميع يتطلع وبلهفة منذ فترة طويلة إلى تدشينه حتى أصبح اليوم واقعاً يعيش فرحتها زملائي ضباط الصف بالقوات البرية.

تلا ذلك؛ كلمة قائد مدرسة ضباط الصف القياديين للقوات البرية الرئيس الرقباء سابر بن ناصر الشهراني، التي أبدى فيها "فخره واعتزازه بهذا المنجز الذي يعتز فيه الجميع وتعهد وزملاءه الكادر التعليمي والتدريبي للمدرسة ببذل اقصى الجهود لتضاهي مخرجات المدرسة أرقى المدارس المماثلة في العالم.

بعدها؛ قام "المطير" بتدشين المدرسة وإزاحة الستارة التذكارية والإيعاز برفع علم المدرسة.


واختتم الحفل بكلمة، تمنى فيها "المطير" أن تنضم المدرسة إلى الصروح الشامخة ومعاقل التدريب بالقوات البرية؛ لبناء القادة المتميزين من ضباط الصف وهي الشريحة المهمة من منسوبي القوات البرية الذين يستحقون كل الدعم والمساندة لما يبذلونه من جهد وعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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