مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ طفلة من انسداد خلقي شبه كامل في المجرى التنفسي

وُلدت بمتلازمة داون وقصور في وظائف القلب.. تضخم حاد في اللحمية النامية واللوزتين

استقبل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، حالة خطرة لطفلة تبلغ من العمر سنتين، ولدت بمتلازمة داون، وتعاني من مشاكل خلقية عدةً منها في القلب والعيون، وشبه انسداد في مجرى التنفس، يصاحبه ارتفاع في صوت النفس والشخير الحاد أثناء النوم، والحاجة الماسة للتنفس من الفم طوال الوقت، علاوة على الشعور بالدوار.. ذكرت ذلك الدكتورة زينب القديحي استشارية أمراض الأنف والأذن والحنجرة- تخصص دقيق أطفال ورئيسة الفريق الطبي المعالج.

وأضافت أن الطفلة وصلت المستشفى بصحبة ذويها إلى قسم الطوارئ؛ حيث تم إخضاعها للفحص السريري وإجراء التحاليل المخبرية، بالإضافة إلى عمل منظار ليفي للجهاز التنفسي، وقد أبانت الفحوصات وجود التهابات في الرئتين، وتضخم حاد في اللحمية النامية واللوزتين، بالإضافة إلى حدوث ارتخاء شديد من الدرجة الثالثة في الحنجرة وعدم القدرة على معاينة الأحبال الصوتية نتيجة هذا التضخم. كما أن الطفلة أيضًا تعاني من ضعف في النمو، وعدم زيادة في الوزن بما يتناسب مع عمرها، إضافة إلى إصابتها بالتهابات متعددة بالصدر.

وقالت الدكتورة القديحي: بناءً على وضع الطفلة الصحي، تم تشكيل فريق من جراحي الأنف والأذن والحنجرة والصدرية والتخدير والعيون، لتقييم حالة الطفلة ووضع خطة علاجية متكاملة، تعتمد على التدخل الجراحي لعلاج مشكلة التنفس بشكل طارئ، بعد إعطاء الطفلة أولًا أدوية تحفظية وبخاخات لعلاج الالتهابات والتأكد من حالة الرئتين وجاهزيتها للعملية.

وعن التدخل الجراحي قالت الدكتورة القديحي: استغرقت العملية ساعتين تم فيها توسيع مجرى الهواء واستئصال اللوزتين واللحمية النامية وشد ارتخاء الحنجرة؛ مشيرة إلى أن فريق التخدير بذل جهدًا كبيرًا في معالجة الطفلة نظرًا لمشاركتهم جراح الأنف والأذن والحنجرة لنفس مكان العملية عبر إدخال أنابيب التخدير من خلال منطقة البلعوم؛ موضحةً أن العملية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد دون حدوث أية مضاعفات.

وفي الختام أكدت الدكتورة زينب القديحي أنه بعد العملية تم تحويل الطفلة إلى قسم العناية المركزة لمدة 24 ساعة للاطمئنان على مؤشراتها الحيوية دون الحاجة إلى وضع أنبوب للتنفس؛ مشيرة إلى أن الطفلة عادت إلى بيتها بصحبة ذويها في اليوم الثالث وهي بصحة جيدة ولله الحمد، وقد تحسنت لديها القدرة على التنفس بأريحية.