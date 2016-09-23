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"كفى" تهنئ القيادة وترفع شعار "أهديها لمن تحب" في اليوم الوطني الـ 91

يحصل من خلالها الراغبون على العلاج المجاني في عياداتها

أطلقت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، ابتداء من اليوم، برنامج العلاج المجاني تحت عنوان (أهديها لمن تحب)، وذلك عبر فروعها بمكة المكرمة وجدة والطائف والليث والقنفدة وبحرة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن داوود الفايز: العلاج المجاني سيكون هذا العام عبارة عن هدية يحصل عليها من يرغب أن يهدي أحد المدخنين علاجًا مجانيًا، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 23 من سبتمبر، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية على الجميع سواء من مواطنين أو مقيمين، والعلاج المجاني هو فرصة لتعزيز الصحة لمن يرغب في التخلص من السموم التي يسببها التدخين والإدمان.

وخاطب الفايز المدخنين قائلاً: لتكن في هذه المناسبة الفرحة فرحتين، فرحة وطن وفرحة صحة بالإقلاع عن الآفات، وزيارة مقرات العيادات الثابتة بالجمعية في منطقة مكة لأجل أن يكون هذا اليوم يوم العودة إلى الطريق الصحيح والتخلص من السموم التي تفتك بالآلاف سنويًا في المملكة.

ورفع "الفايز" باسمه وباسم منسوبي جمعية كفى أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وكل أبناء المملكة بمناسبة مرور 91 عامًا على توحيد المملكة متمنيًا لهذا الوطن دوام الرخاء والازدهار والتقدم.

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"كفى" تهنئ القيادة وترفع شعار "أهديها لمن تحب" في اليوم الوطني الـ 91
سبق

أطلقت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، ابتداء من اليوم، برنامج العلاج المجاني تحت عنوان (أهديها لمن تحب)، وذلك عبر فروعها بمكة المكرمة وجدة والطائف والليث والقنفدة وبحرة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن داوود الفايز: العلاج المجاني سيكون هذا العام عبارة عن هدية يحصل عليها من يرغب أن يهدي أحد المدخنين علاجًا مجانيًا، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 23 من سبتمبر، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية على الجميع سواء من مواطنين أو مقيمين، والعلاج المجاني هو فرصة لتعزيز الصحة لمن يرغب في التخلص من السموم التي يسببها التدخين والإدمان.

وخاطب الفايز المدخنين قائلاً: لتكن في هذه المناسبة الفرحة فرحتين، فرحة وطن وفرحة صحة بالإقلاع عن الآفات، وزيارة مقرات العيادات الثابتة بالجمعية في منطقة مكة لأجل أن يكون هذا اليوم يوم العودة إلى الطريق الصحيح والتخلص من السموم التي تفتك بالآلاف سنويًا في المملكة.

ورفع "الفايز" باسمه وباسم منسوبي جمعية كفى أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وكل أبناء المملكة بمناسبة مرور 91 عامًا على توحيد المملكة متمنيًا لهذا الوطن دوام الرخاء والازدهار والتقدم.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
08:54 PM

"كفى" تهنئ القيادة وترفع شعار "أهديها لمن تحب" في اليوم الوطني الـ 91

يحصل من خلالها الراغبون على العلاج المجاني في عياداتها

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلقت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، ابتداء من اليوم، برنامج العلاج المجاني تحت عنوان (أهديها لمن تحب)، وذلك عبر فروعها بمكة المكرمة وجدة والطائف والليث والقنفدة وبحرة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن داوود الفايز: العلاج المجاني سيكون هذا العام عبارة عن هدية يحصل عليها من يرغب أن يهدي أحد المدخنين علاجًا مجانيًا، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 23 من سبتمبر، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية على الجميع سواء من مواطنين أو مقيمين، والعلاج المجاني هو فرصة لتعزيز الصحة لمن يرغب في التخلص من السموم التي يسببها التدخين والإدمان.

وخاطب الفايز المدخنين قائلاً: لتكن في هذه المناسبة الفرحة فرحتين، فرحة وطن وفرحة صحة بالإقلاع عن الآفات، وزيارة مقرات العيادات الثابتة بالجمعية في منطقة مكة لأجل أن يكون هذا اليوم يوم العودة إلى الطريق الصحيح والتخلص من السموم التي تفتك بالآلاف سنويًا في المملكة.

ورفع "الفايز" باسمه وباسم منسوبي جمعية كفى أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وكل أبناء المملكة بمناسبة مرور 91 عامًا على توحيد المملكة متمنيًا لهذا الوطن دوام الرخاء والازدهار والتقدم.

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