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صحة جازان تفاجئ المصلين في العيد بباقات ورد وبطاقات معايدة

خلال حملة توعوية في الجوامع والمصليات المخصصة

نفذت صحة جازان، حملة توعوية استهدفت المصلين في الجوامع والمصليات المخصصة لصلاة العيد بجميع محافظات ومراكز المنطقة.

جاء ذلك، بمساندة عدد كبير من متطوعي ومتطوعات الجمعيات والفِرَق التطوعية.

ووزع أبطالُ التوعية والفِرَق التطوعية أثناء الحملة، الورود وبطاقات المعايدة التوعوية على المصلين، وتَضَمّنت إرشادات توعوية خاصة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي يجب اتباعها للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وتهدف الحملة لحث المصلين على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من استمرار العمل بالاحترازات الصحية من عدم المصافحة، والابتعاد عن التجمعات، ولبس الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية لحماية المصلين من خطر انتشار هذا الوباء.

يأتي ذلك استمرارًا للحملات التوعوية ضد فيروس كورونا، التي أطلقتها وزارة الصحة لتوعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم -بإذن الله- في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

صحة جازان باقات ورد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صحة جازان تفاجئ المصلين في العيد بباقات ورد وبطاقات معايدة
سبق

نفذت صحة جازان، حملة توعوية استهدفت المصلين في الجوامع والمصليات المخصصة لصلاة العيد بجميع محافظات ومراكز المنطقة.

جاء ذلك، بمساندة عدد كبير من متطوعي ومتطوعات الجمعيات والفِرَق التطوعية.

ووزع أبطالُ التوعية والفِرَق التطوعية أثناء الحملة، الورود وبطاقات المعايدة التوعوية على المصلين، وتَضَمّنت إرشادات توعوية خاصة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي يجب اتباعها للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وتهدف الحملة لحث المصلين على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من استمرار العمل بالاحترازات الصحية من عدم المصافحة، والابتعاد عن التجمعات، ولبس الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية لحماية المصلين من خطر انتشار هذا الوباء.

يأتي ذلك استمرارًا للحملات التوعوية ضد فيروس كورونا، التي أطلقتها وزارة الصحة لتوعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم -بإذن الله- في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
11:45 AM

صحة جازان تفاجئ المصلين في العيد بباقات ورد وبطاقات معايدة

خلال حملة توعوية في الجوامع والمصليات المخصصة

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قاسم الخبراني - جازان
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نفذت صحة جازان، حملة توعوية استهدفت المصلين في الجوامع والمصليات المخصصة لصلاة العيد بجميع محافظات ومراكز المنطقة.

جاء ذلك، بمساندة عدد كبير من متطوعي ومتطوعات الجمعيات والفِرَق التطوعية.

ووزع أبطالُ التوعية والفِرَق التطوعية أثناء الحملة، الورود وبطاقات المعايدة التوعوية على المصلين، وتَضَمّنت إرشادات توعوية خاصة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي يجب اتباعها للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وتهدف الحملة لحث المصلين على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من استمرار العمل بالاحترازات الصحية من عدم المصافحة، والابتعاد عن التجمعات، ولبس الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية لحماية المصلين من خطر انتشار هذا الوباء.

يأتي ذلك استمرارًا للحملات التوعوية ضد فيروس كورونا، التي أطلقتها وزارة الصحة لتوعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم -بإذن الله- في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

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