بعد هجوم نيس .. القبض على مسلح خطط لتنفيذ عملية طعن في ليون

مهاجر أفغاني انتهى تصريح إقامته

قبضت أجهزة الأمن في مدينة ليون الفرنسية، اليوم (الخميس)، على رجل مسلح بسكين كان يخطط لتنفيذ عملية طعن، بعد ساعات من الهجوم الذي شهدته مدينة نيس وراح ضحيته ثلاثة أشخاص.

وأوضح مصدر في الشرطة أن المسلح قبض عليه قرب محطة قطارات في المدينة، عندما كان ينوي ركوب القطار، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

من ناحيتها ذكرت شرطة ليون أن الموقوف مهاجر أفغاني انقضت فترة سريان تصريح الإقامة الممنوح له.

وأضافت أن جهات التحقيق تفحص هاتفه للكشف عن اتصالاته داخل البلاد وخارجها.