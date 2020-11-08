أمير جازان يدشن مشروعات طرق جديدة بأكثر من مليار ريال

يزيد طولها عن 190 كيلو مترًا

دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم، بحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عددًا من مشاريع وزارة النقل بمنطقة جازان بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار وخمسة ملايين ريال، وإجمالي أطوال 190 كيلو مترًا.

وشملت المشروعات التي تم تدشينها بقاعة الاجتماعات بالإمارة، مشروع الطرق المؤدية لمواقع إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بمنطقة جازان، ومشروع استكمال بعض الطرق بمنطقة جازان (المجموعة الأولى) وطريق "صبيا - العيدابي" بطول 68 كيلومتراً، ومشروع الطرق الزراعية بمنطقة جازان المجموعة الرابعة والعشرين، والذي يتضمن رفع مستوى طريق "الداير - الطرف - جلة الحياة"، المرحلة الأولى بطول 3.8 كيلومتر، ومشروع طريق الصهاليل بمحافظة هروب بطول يزيد عن ٥ كيلومترات.

كما شملت مشروع رفع مستوى طريق (الداير - الطرف - جلة الحياة) المجموعة الثالثة، بطول 4 كيلومترات، ومشروع طريق (اللحجة – السودة -هلوة) بطول 4 كيلومترات، ومشاريع الطرق الزراعية المجموعة العشرون، والذي يتضمن طريق المحنية المذنب، وتخدم قرى صدر جورى، وطريق "الجوف - الأحواش"، والذي يسهم في ربط محافظة العيدابي بمحافظة هروب، وطريق جبل نعمة بطول 22,5 كيلو متر.

واستمع الأمير محمد بن ناصر، خلال حفل التدشين لشرح من وزير النقل وأصحاب المعالي رؤساء الهيئات التابعة للوزارة عن المشروعات التي تم تدشينها، والمشروعات المعتمدة والتي تحت التنفيذ في مجالات النقل العام والطرق وصيانتها وكل ما يضمن سلامة مرتاديها، وسير العمل بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد وتوسعة المطار القائم، بما يلبي احتياجات المسافرين والقادمين للمنطقة والمستثمرين بها، والخدمات التي يقدمها مينائي جازان وفرسان ومشاريع التطوير بهما، وغيرها من المجالات التي تقع في إطار عمل الوزارة بمنطقة جازان.

وأكد أهمية المشروعات التي تم تدشينها في توفير الخدمات المناسبة لأبناء المنطقة، والسعي الحثيث للإسراع في تنفيذ بقية المشروعات وفق الخطط المعدة لها إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وأمين أمانة منطقة جازان نايف بن مناحي سعيدان.