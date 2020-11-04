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"جائزة الفوزان لعمارة المساجد" تعلن موعد المؤتمر العالمي الثالث في سراييفو

أعلنت الأمانة العامة لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، أن المؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد؛ سوف يُعقد تحت عنوان "المسجد: مبنى عابر للثقافات" في مدينة سراييفو عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك خلال الفترة من 6- 9 سبتمبر 2021 بالتعاون مع كلية العمارة في جامعة سراييفو.

وجاء في الإعلان أن اللجنة العلمية ستبدأ في استقبال ملخصات الأبحاث على كل من الموقع الإلكتروني للجائزة (www.alfozanaward.org) والموقع الإلكتروني للمؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد (www.icmamosques.org).

وأوضح الأمين العام للجائزة أن اختيار "سراييفو" جاء لعدة اعتبارات؛ منها كون المدينة متعددة للثقافات، وتحتوي على العشرات من المساجد التاريخية والحديثة، بالإضافة إلى أهداف الجائزة في تطوير عمارة المساجد في العالم، والتأكيد على عودة الرسالة الثقافية والمجتمعية للمسجد في المدن.

ويأتي تنظيم المؤتمر أيضًا في إطار سير أعمال الدورة الرابعة من جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، والتي تغطي المساجد في كل دول العالم.

وأضاف الأمين العام للجائزة أن تنظيم المؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد في سراييفو حَظِيَ باهتمام رسمي واسع من المؤسسات في جمهورية البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية ذات العلاقة، فبالإضافة إلى جامعة سراييفو الشريك الرئيسي في التنظيم، يحظى المؤتمر برعاية خاصة من سماحة مفتي جمهورية البوسنة والهرسك الشيخ مصطفى سيرتش، وأيضًا كل من عبدالله سكاكا أمين مدينة سراييفو، والمهندس فاروق كابيزيدتش وزير التخطيط والإنشاء والبيئة في جمهورية البوسنة والهرسك.

وسيشارك في تنظيم المؤتمر كل من المعهد الدولي لدراسات وسط آسيا التابع لليونيسكو ومركز دراسات عمارة الأرض في فرنسا وجمعية العون المباشر في دولة الكويت.

وكانت النسخة الأولى من المؤتمر العالمي لعمارة المساجد قد أقيمت في مدينة الدمام والنسخة الثانية في مدينة كوالالامبور عاصمة ماليزيا.

الفوزان جائزة الفوزان

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"جائزة الفوزان لعمارة المساجد" تعلن موعد المؤتمر العالمي الثالث في سراييفو
سبق

أعلنت الأمانة العامة لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، أن المؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد؛ سوف يُعقد تحت عنوان "المسجد: مبنى عابر للثقافات" في مدينة سراييفو عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك خلال الفترة من 6- 9 سبتمبر 2021 بالتعاون مع كلية العمارة في جامعة سراييفو.

وجاء في الإعلان أن اللجنة العلمية ستبدأ في استقبال ملخصات الأبحاث على كل من الموقع الإلكتروني للجائزة (www.alfozanaward.org) والموقع الإلكتروني للمؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد (www.icmamosques.org).

وأوضح الأمين العام للجائزة أن اختيار "سراييفو" جاء لعدة اعتبارات؛ منها كون المدينة متعددة للثقافات، وتحتوي على العشرات من المساجد التاريخية والحديثة، بالإضافة إلى أهداف الجائزة في تطوير عمارة المساجد في العالم، والتأكيد على عودة الرسالة الثقافية والمجتمعية للمسجد في المدن.

ويأتي تنظيم المؤتمر أيضًا في إطار سير أعمال الدورة الرابعة من جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، والتي تغطي المساجد في كل دول العالم.

وأضاف الأمين العام للجائزة أن تنظيم المؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد في سراييفو حَظِيَ باهتمام رسمي واسع من المؤسسات في جمهورية البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية ذات العلاقة، فبالإضافة إلى جامعة سراييفو الشريك الرئيسي في التنظيم، يحظى المؤتمر برعاية خاصة من سماحة مفتي جمهورية البوسنة والهرسك الشيخ مصطفى سيرتش، وأيضًا كل من عبدالله سكاكا أمين مدينة سراييفو، والمهندس فاروق كابيزيدتش وزير التخطيط والإنشاء والبيئة في جمهورية البوسنة والهرسك.

وسيشارك في تنظيم المؤتمر كل من المعهد الدولي لدراسات وسط آسيا التابع لليونيسكو ومركز دراسات عمارة الأرض في فرنسا وجمعية العون المباشر في دولة الكويت.

وكانت النسخة الأولى من المؤتمر العالمي لعمارة المساجد قد أقيمت في مدينة الدمام والنسخة الثانية في مدينة كوالالامبور عاصمة ماليزيا.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
01:16 PM

"جائزة الفوزان لعمارة المساجد" تعلن موعد المؤتمر العالمي الثالث في سراييفو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الأمانة العامة لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، أن المؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد؛ سوف يُعقد تحت عنوان "المسجد: مبنى عابر للثقافات" في مدينة سراييفو عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك خلال الفترة من 6- 9 سبتمبر 2021 بالتعاون مع كلية العمارة في جامعة سراييفو.

وجاء في الإعلان أن اللجنة العلمية ستبدأ في استقبال ملخصات الأبحاث على كل من الموقع الإلكتروني للجائزة (www.alfozanaward.org) والموقع الإلكتروني للمؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد (www.icmamosques.org).

وأوضح الأمين العام للجائزة أن اختيار "سراييفو" جاء لعدة اعتبارات؛ منها كون المدينة متعددة للثقافات، وتحتوي على العشرات من المساجد التاريخية والحديثة، بالإضافة إلى أهداف الجائزة في تطوير عمارة المساجد في العالم، والتأكيد على عودة الرسالة الثقافية والمجتمعية للمسجد في المدن.

ويأتي تنظيم المؤتمر أيضًا في إطار سير أعمال الدورة الرابعة من جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، والتي تغطي المساجد في كل دول العالم.

وأضاف الأمين العام للجائزة أن تنظيم المؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد في سراييفو حَظِيَ باهتمام رسمي واسع من المؤسسات في جمهورية البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية ذات العلاقة، فبالإضافة إلى جامعة سراييفو الشريك الرئيسي في التنظيم، يحظى المؤتمر برعاية خاصة من سماحة مفتي جمهورية البوسنة والهرسك الشيخ مصطفى سيرتش، وأيضًا كل من عبدالله سكاكا أمين مدينة سراييفو، والمهندس فاروق كابيزيدتش وزير التخطيط والإنشاء والبيئة في جمهورية البوسنة والهرسك.

وسيشارك في تنظيم المؤتمر كل من المعهد الدولي لدراسات وسط آسيا التابع لليونيسكو ومركز دراسات عمارة الأرض في فرنسا وجمعية العون المباشر في دولة الكويت.

وكانت النسخة الأولى من المؤتمر العالمي لعمارة المساجد قد أقيمت في مدينة الدمام والنسخة الثانية في مدينة كوالالامبور عاصمة ماليزيا.

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