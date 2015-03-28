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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيّار مفخّختَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيّار مفخّختَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية .

وقال "التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني, واستمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيّار مفخّختَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية
سبق

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيّار مفخّختَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية .

وقال "التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني, واستمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
02:18 AM
اخر تعديل
28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
05:31 AM

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيّار مفخّختَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,267

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيّار مفخّختَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية .

وقال "التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني, واستمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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