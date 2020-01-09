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"الشيخي": حرارة "شفا الطائف" تسجل "تحت الصفر" غداً.. وهذه توقعاته لباقي محافظات مكة

تستمر بين مد وجزر لباقي أيام الأسبوع وتبلغ ذروتها الجمعة والسبت

توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أدنى درجات الحرارة التي ستسجّلها مكة المكرمة ومحافظاتها، بدءاً من فجر غدٍ الجمعة والسبت، مشيراً إلى أن أدنى درجة حرارة تحت الصفر ستبلغ ثلاث درجات تحت الصفر لمنطقة الشفا بالطائف.

وقال "الشيحي" عبر حسابه في "تويتر": "توقعات درجات الحرارة ليوم الغد فجر الجمعة 10 يناير -بمشيئة الله- على مكة المكرمة ومحيطها كالتالي: مكة المكرمة 11 درجة مئوية، وجدة 15 درجة، والطائف درجة واحدة، والهدا 1 تحت الصفر، والشفا وهي الأدنى على مستوى مكة بـ 3 درجات تحت الصفر".

وأضاف: "في رابغ ستبلغ درجة الحرارة 12 درجة مئوية، وفي الليث تسجل 16 درجة، وجاءت القنفذة الأعلى بين محافظات مكة بـ 17 درجة مئوية".

وأشار إلى أن درجات الحرارة تستمر بين مد وجزر لباقي أيام الأسبوع؛ بينما تبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت.

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"الشيخي": حرارة "شفا الطائف" تسجل "تحت الصفر" غداً.. وهذه توقعاته لباقي محافظات مكة
سبق

توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أدنى درجات الحرارة التي ستسجّلها مكة المكرمة ومحافظاتها، بدءاً من فجر غدٍ الجمعة والسبت، مشيراً إلى أن أدنى درجة حرارة تحت الصفر ستبلغ ثلاث درجات تحت الصفر لمنطقة الشفا بالطائف.

وقال "الشيحي" عبر حسابه في "تويتر": "توقعات درجات الحرارة ليوم الغد فجر الجمعة 10 يناير -بمشيئة الله- على مكة المكرمة ومحيطها كالتالي: مكة المكرمة 11 درجة مئوية، وجدة 15 درجة، والطائف درجة واحدة، والهدا 1 تحت الصفر، والشفا وهي الأدنى على مستوى مكة بـ 3 درجات تحت الصفر".

وأضاف: "في رابغ ستبلغ درجة الحرارة 12 درجة مئوية، وفي الليث تسجل 16 درجة، وجاءت القنفذة الأعلى بين محافظات مكة بـ 17 درجة مئوية".

وأشار إلى أن درجات الحرارة تستمر بين مد وجزر لباقي أيام الأسبوع؛ بينما تبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
09:04 PM

"الشيخي": حرارة "شفا الطائف" تسجل "تحت الصفر" غداً.. وهذه توقعاته لباقي محافظات مكة

تستمر بين مد وجزر لباقي أيام الأسبوع وتبلغ ذروتها الجمعة والسبت

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أدنى درجات الحرارة التي ستسجّلها مكة المكرمة ومحافظاتها، بدءاً من فجر غدٍ الجمعة والسبت، مشيراً إلى أن أدنى درجة حرارة تحت الصفر ستبلغ ثلاث درجات تحت الصفر لمنطقة الشفا بالطائف.

وقال "الشيحي" عبر حسابه في "تويتر": "توقعات درجات الحرارة ليوم الغد فجر الجمعة 10 يناير -بمشيئة الله- على مكة المكرمة ومحيطها كالتالي: مكة المكرمة 11 درجة مئوية، وجدة 15 درجة، والطائف درجة واحدة، والهدا 1 تحت الصفر، والشفا وهي الأدنى على مستوى مكة بـ 3 درجات تحت الصفر".

وأضاف: "في رابغ ستبلغ درجة الحرارة 12 درجة مئوية، وفي الليث تسجل 16 درجة، وجاءت القنفذة الأعلى بين محافظات مكة بـ 17 درجة مئوية".

وأشار إلى أن درجات الحرارة تستمر بين مد وجزر لباقي أيام الأسبوع؛ بينما تبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت.

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