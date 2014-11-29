أمير عسير يدشّن مشروع الرعاية الحديثة بـ"صمخ" بيشة

بحضور وزير الصحة وعبر الاتصال المرئي

دشن أمير عسير الأمير تركي بن طلال، مشروع تطوير بيئة العمل ونموذج الرعاية الحديثة بمركز الرعاية الصحية في صمخ بمحافظة بيشة، وذلك عبر الاتصال المرئي.

جاء ذلك بمشاركة وزير الصحة، ووكيل إمارة عسير وقيادات وزارة الصحة وشركة الصحة القابضة ليكون نموذجًا يحتذى به في عسير.

واطلع أمير منطقة عسير على الخدمات الصحية والرعاية الأولية التي يقدمها المركز لأهالي مركز صمخ، مشيرًا إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على تقديم كافة الخدمات الطبية، والعناية الصحية بالمواطن والمقيم في كل جزء على أرض الوطن، ومشددًا على أهمية تقديم الخدمات الصحية واستمراريتها بالجودة العالية.

ومن جانبه قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي: "إن تدشين مركز الرعاية الصحية بمركز صمخ، يعد نقلة نوعية لمشروع تطوير بيئة العمل ونموذج الرعاية الحديث، وذلك من خلال إضافة عيادات استشارية وتفعيل 5 مسارات تمثلت في: مسار ارتفاع سكر الدم بالتعاون مع جميع المستشفيات، والسمنة، ومسار الولادة الآمنة بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال، ومسار الجلطات الدماغية بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالله، ومسار الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان بالتعاون مع مستشفى النقاهة والصحة النفسية".

بدوره نوه مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني، إلى أن صحة بيشة تسعى إلى تطوير خدماتها الصحية وتطوير بيئة العمل للممارسين الصحيين بما يخدم صحة المرضى والمراجعين.