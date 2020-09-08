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بالفيديو.. موقف مُربِك بين ترامب وصحفي بسبب كمامة

في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض

شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، يوم الاثنين، موقفًا مربكًا بين ترامب وصحفي وكالة "رويترز" جيف ميسون.

وأظهر مقطع فيديو متداول، كيف أن ترامب طلب من الصحفي أن ينزع كمامته قبل أن يطرح سؤاله قائلًا: "إذا لم تنزعها سيبقى صوتك مكتومًا، وإذا نزعتها سيسهل ذلك الأمور كثيرًا"؛ غير أن "ميسون" أصرّ على ارتداء الكمامة، ورفع صوته قائلًا: "هل بالإمكان سماعي الآن؟"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأمام إصرار الصحفي، رفع ترامب عينيه عاليًا وأجاب: "حسنًا.. يمكنني سماعك بشكل أفضل الآن".

دونالد ترامب

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بالفيديو.. موقف مُربِك بين ترامب وصحفي بسبب كمامة
سبق

شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، يوم الاثنين، موقفًا مربكًا بين ترامب وصحفي وكالة "رويترز" جيف ميسون.

وأظهر مقطع فيديو متداول، كيف أن ترامب طلب من الصحفي أن ينزع كمامته قبل أن يطرح سؤاله قائلًا: "إذا لم تنزعها سيبقى صوتك مكتومًا، وإذا نزعتها سيسهل ذلك الأمور كثيرًا"؛ غير أن "ميسون" أصرّ على ارتداء الكمامة، ورفع صوته قائلًا: "هل بالإمكان سماعي الآن؟"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأمام إصرار الصحفي، رفع ترامب عينيه عاليًا وأجاب: "حسنًا.. يمكنني سماعك بشكل أفضل الآن".

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
11:31 AM

بالفيديو.. موقف مُربِك بين ترامب وصحفي بسبب كمامة

في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، يوم الاثنين، موقفًا مربكًا بين ترامب وصحفي وكالة "رويترز" جيف ميسون.

وأظهر مقطع فيديو متداول، كيف أن ترامب طلب من الصحفي أن ينزع كمامته قبل أن يطرح سؤاله قائلًا: "إذا لم تنزعها سيبقى صوتك مكتومًا، وإذا نزعتها سيسهل ذلك الأمور كثيرًا"؛ غير أن "ميسون" أصرّ على ارتداء الكمامة، ورفع صوته قائلًا: "هل بالإمكان سماعي الآن؟"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأمام إصرار الصحفي، رفع ترامب عينيه عاليًا وأجاب: "حسنًا.. يمكنني سماعك بشكل أفضل الآن".

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