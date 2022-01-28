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طلاب "الأزهر" يزورون الجناح السعودي بمعرض القاهرة للكتاب

إقبال كبير من الرواد على ركن "معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج "

استقبل جناح السعودية المشارك ضمن فعاليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وفدًا طلابيًّا من معهد العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر.

وأكد طلاب الأزهر خلال زيارتهم أن الجناح بات مقصدًا سنويًّا لزيارته؛ لما يتضمنه من العديد من دور النشر. لافتين النظر إلى أن الكتاب السعودي يعد من أحد أهم الكتب التي يحرصون على اقتنائها؛ لما يتميز به من التوثيق والتحقيق الجيد، فضلاً عن السمعة الطيبة التي بات يتمتع بها الكاتب والمؤلف والباحث السعودي لدى القارئ العربي، هذا بجانب جودة الكتاب من حيث الطباعة والتنسيق والأسلوب السلس.

كما أشاد الطلاب بالتنظيم والتنسيق وحسن الاستقبال داخل الجناح، مشيرين إلى أن محتوى دور النشر السعودية يبرز النتاج الأدبي والثقافي والعلمي للمملكة؛ إذ استطاعت هذه الدور أن تقدم صورة جيدة عن ثقافة وتاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية.

كما شهد الجناح السعودي إقبالاً كبيرًا من جانب رواد المعرض من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية على ركن "معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة" للحصول على أكواب من "ماء زمزم"، التي تمثل رسالة حب وسلام من السعودية لزوار المعرض.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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طلاب "الأزهر" يزورون الجناح السعودي بمعرض القاهرة للكتاب
سبق

استقبل جناح السعودية المشارك ضمن فعاليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وفدًا طلابيًّا من معهد العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر.

وأكد طلاب الأزهر خلال زيارتهم أن الجناح بات مقصدًا سنويًّا لزيارته؛ لما يتضمنه من العديد من دور النشر. لافتين النظر إلى أن الكتاب السعودي يعد من أحد أهم الكتب التي يحرصون على اقتنائها؛ لما يتميز به من التوثيق والتحقيق الجيد، فضلاً عن السمعة الطيبة التي بات يتمتع بها الكاتب والمؤلف والباحث السعودي لدى القارئ العربي، هذا بجانب جودة الكتاب من حيث الطباعة والتنسيق والأسلوب السلس.

كما أشاد الطلاب بالتنظيم والتنسيق وحسن الاستقبال داخل الجناح، مشيرين إلى أن محتوى دور النشر السعودية يبرز النتاج الأدبي والثقافي والعلمي للمملكة؛ إذ استطاعت هذه الدور أن تقدم صورة جيدة عن ثقافة وتاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية.

كما شهد الجناح السعودي إقبالاً كبيرًا من جانب رواد المعرض من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية على ركن "معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة" للحصول على أكواب من "ماء زمزم"، التي تمثل رسالة حب وسلام من السعودية لزوار المعرض.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
11:56 PM
اخر تعديل
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
12:10 AM

طلاب "الأزهر" يزورون الجناح السعودي بمعرض القاهرة للكتاب

إقبال كبير من الرواد على ركن "معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج "

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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استقبل جناح السعودية المشارك ضمن فعاليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وفدًا طلابيًّا من معهد العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر.

وأكد طلاب الأزهر خلال زيارتهم أن الجناح بات مقصدًا سنويًّا لزيارته؛ لما يتضمنه من العديد من دور النشر. لافتين النظر إلى أن الكتاب السعودي يعد من أحد أهم الكتب التي يحرصون على اقتنائها؛ لما يتميز به من التوثيق والتحقيق الجيد، فضلاً عن السمعة الطيبة التي بات يتمتع بها الكاتب والمؤلف والباحث السعودي لدى القارئ العربي، هذا بجانب جودة الكتاب من حيث الطباعة والتنسيق والأسلوب السلس.

كما أشاد الطلاب بالتنظيم والتنسيق وحسن الاستقبال داخل الجناح، مشيرين إلى أن محتوى دور النشر السعودية يبرز النتاج الأدبي والثقافي والعلمي للمملكة؛ إذ استطاعت هذه الدور أن تقدم صورة جيدة عن ثقافة وتاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية.

كما شهد الجناح السعودي إقبالاً كبيرًا من جانب رواد المعرض من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية على ركن "معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة" للحصول على أكواب من "ماء زمزم"، التي تمثل رسالة حب وسلام من السعودية لزوار المعرض.

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