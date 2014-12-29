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واتساب 2021.. 3 تعديلات بارزة تنطلق في 8 فبراير

قال:في حال رفض هذه العملية سيجري حذف الحساب

من المتوقع أن يطرح تطبيق "واتساب" عدداً من الخصائص والتعديلات الجديدة مع حلول عام 2021، حسبما كشف موقع "ذا نيوز".

وقدّم المصدر أبرز 3 تعديلات سيطرحها التطبيق لمستخدميه بعد أيام قليلة، وهي:

المكالمات الصوتية والمرئية: من المتوقع أن يطلق التطبيق إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب "WhatsApp Web"، علماً أن "واتساب" يتيح حالياً هذه الميزة لمستخدمي الأجهزة المحمولة فقط.

لصق الصور والفيديوهات: ابتداءً من 2021، ستصبح عملية مشاركة الصور سهلة إلى حد ما، حيث سيكون بإمكان المستخدم "نسخ" الصور أو الفيديوهات من مكتبة الصور و"لصقها" مباشرة في شريط المحادثة.

سياسة الخصوصية: سيُطلب من مستخدمي واتساب الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالتطبيق في عام 2021.

ووفق "سكاي نيوز" في حال رفض أي مستخدم هذه العملية، سيجري حذف الحساب، حسب ما كشف عنه "WABetaInfo"، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب.

ويتوقع أن يحدّث التطبيق شروط الخدمة اعتباراً من 8 فبراير.

واتساب

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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واتساب 2021.. 3 تعديلات بارزة تنطلق في 8 فبراير
سبق

من المتوقع أن يطرح تطبيق "واتساب" عدداً من الخصائص والتعديلات الجديدة مع حلول عام 2021، حسبما كشف موقع "ذا نيوز".

وقدّم المصدر أبرز 3 تعديلات سيطرحها التطبيق لمستخدميه بعد أيام قليلة، وهي:

المكالمات الصوتية والمرئية: من المتوقع أن يطلق التطبيق إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب "WhatsApp Web"، علماً أن "واتساب" يتيح حالياً هذه الميزة لمستخدمي الأجهزة المحمولة فقط.

لصق الصور والفيديوهات: ابتداءً من 2021، ستصبح عملية مشاركة الصور سهلة إلى حد ما، حيث سيكون بإمكان المستخدم "نسخ" الصور أو الفيديوهات من مكتبة الصور و"لصقها" مباشرة في شريط المحادثة.

سياسة الخصوصية: سيُطلب من مستخدمي واتساب الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالتطبيق في عام 2021.

ووفق "سكاي نيوز" في حال رفض أي مستخدم هذه العملية، سيجري حذف الحساب، حسب ما كشف عنه "WABetaInfo"، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب.

ويتوقع أن يحدّث التطبيق شروط الخدمة اعتباراً من 8 فبراير.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
09:03 AM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
09:26 AM

واتساب 2021.. 3 تعديلات بارزة تنطلق في 8 فبراير

قال:في حال رفض هذه العملية سيجري حذف الحساب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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من المتوقع أن يطرح تطبيق "واتساب" عدداً من الخصائص والتعديلات الجديدة مع حلول عام 2021، حسبما كشف موقع "ذا نيوز".

وقدّم المصدر أبرز 3 تعديلات سيطرحها التطبيق لمستخدميه بعد أيام قليلة، وهي:

المكالمات الصوتية والمرئية: من المتوقع أن يطلق التطبيق إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب "WhatsApp Web"، علماً أن "واتساب" يتيح حالياً هذه الميزة لمستخدمي الأجهزة المحمولة فقط.

لصق الصور والفيديوهات: ابتداءً من 2021، ستصبح عملية مشاركة الصور سهلة إلى حد ما، حيث سيكون بإمكان المستخدم "نسخ" الصور أو الفيديوهات من مكتبة الصور و"لصقها" مباشرة في شريط المحادثة.

سياسة الخصوصية: سيُطلب من مستخدمي واتساب الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالتطبيق في عام 2021.

ووفق "سكاي نيوز" في حال رفض أي مستخدم هذه العملية، سيجري حذف الحساب، حسب ما كشف عنه "WABetaInfo"، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب.

ويتوقع أن يحدّث التطبيق شروط الخدمة اعتباراً من 8 فبراير.

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