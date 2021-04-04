النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة وزراء الداخلية العرب تؤكّد وقوفها الكامل ومساندتها للأردن في الحفاظ على أمنه

قالت: تثمّن الأدوار التي تقوم بها في دعم وتعزيز منظومة العمل الأمني العربي المشترك

أكّدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة الإجراءات كافة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية، والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها، إنها تثمّن عالياً الأدوار التي تقوم بها المملكة في دعم وتعزيز منظومة العمل الأمني العربي المشترك، مؤكدةً ثقتها بحكومة المملكة الأردنية وكفاءة أجهزتها الأمنية في الحفاظ على أمنها ومواجهة أي محاولات للنيل منها، متمنية لها دوام الأمن والاستقرار.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمانة وزراء الداخلية العرب تؤكّد وقوفها الكامل ومساندتها للأردن في الحفاظ على أمنه
سبق

أكّدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة الإجراءات كافة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية، والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها، إنها تثمّن عالياً الأدوار التي تقوم بها المملكة في دعم وتعزيز منظومة العمل الأمني العربي المشترك، مؤكدةً ثقتها بحكومة المملكة الأردنية وكفاءة أجهزتها الأمنية في الحفاظ على أمنها ومواجهة أي محاولات للنيل منها، متمنية لها دوام الأمن والاستقرار.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
12:35 PM

أمانة وزراء الداخلية العرب تؤكّد وقوفها الكامل ومساندتها للأردن في الحفاظ على أمنه

قالت: تثمّن الأدوار التي تقوم بها في دعم وتعزيز منظومة العمل الأمني العربي المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
209

أكّدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة الإجراءات كافة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية، والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها، إنها تثمّن عالياً الأدوار التي تقوم بها المملكة في دعم وتعزيز منظومة العمل الأمني العربي المشترك، مؤكدةً ثقتها بحكومة المملكة الأردنية وكفاءة أجهزتها الأمنية في الحفاظ على أمنها ومواجهة أي محاولات للنيل منها، متمنية لها دوام الأمن والاستقرار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,840
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,819
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,960
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,106

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة