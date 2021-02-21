"طرفة".. خيل الملك عبدالعزيز التي أهداها لـ"جورج السادس"

تحت عنوان صورة تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة إحدى خيول الملك عبدالعزيز "طرفة".
و"طرفة" بحسب ما نشره حساب الدارة على "تويتر" هي الخيل التي أهداها للملك جورج السادس بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة في العام 1355هـ/ 1926م.
تحت عنوان صورة تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة إحدى خيول الملك عبدالعزيز "طرفة".
و"طرفة" بحسب ما نشره حساب الدارة على "تويتر" هي الخيل التي أهداها للملك جورج السادس بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة في العام 1355هـ/ 1926م.دارة الملك عبدالعزيز خيل الملك عبدالعزيز
تحت عنوان صورة تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة إحدى خيول الملك عبدالعزيز "طرفة".
و"طرفة" بحسب ما نشره حساب الدارة على "تويتر" هي الخيل التي أهداها للملك جورج السادس بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة في العام 1355هـ/ 1926م.
تحت عنوان صورة تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة إحدى خيول الملك عبدالعزيز "طرفة".
و"طرفة" بحسب ما نشره حساب الدارة على "تويتر" هي الخيل التي أهداها للملك جورج السادس بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة في العام 1355هـ/ 1926م.