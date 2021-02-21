و"طرفة" بحسب ما نشره حساب الدارة على "تويتر" هي الخيل التي أهداها للملك جورج السادس بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة في العام 1355هـ/ 1926م.

"طرفة".. خيل الملك عبدالعزيز التي أهداها لـ"جورج السادس" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-21 تحت عنوان صورة تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة إحدى خيول الملك عبدالعزيز "طرفة". و"طرفة" بحسب ما نشره حساب الدارة على "تويتر" هي الخيل التي أهداها للملك جورج السادس بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة في العام 1355هـ/ 1926م.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442 02:44 PM

"طرفة".. خيل الملك عبدالعزيز التي أهداها لـ"جورج السادس" كانت هدية بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة في العام 1926م





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تحت عنوان صورة تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة إحدى خيول الملك عبدالعزيز "طرفة".

و"طرفة" بحسب ما نشره حساب الدارة على "تويتر" هي الخيل التي أهداها للملك جورج السادس بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة في العام 1355هـ/ 1926م.