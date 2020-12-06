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"الموارد البشرية" تعرض مزايا "العمل المرن" أمام 3 قطاعات حيوية من منشآت الأعمال

تُمكنهم من توسيع أعمالهم وتعزيز الاستفادة من الكفاءات الوطنية الباحثة عن عمل

نظّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سلسلة من ورش العمل لتعريف عملاء الوزارة في قطاعات "المطاعم والمقاهي" و"التجزئة" و"السياحة والمؤتمرات" بتنظيم العمل المرن، وما يوفره من مزايا تشغيلية تُمكّن منشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال من توسيع أعمالهم وتعزيز الاستفادة من الكفاءات الوطنية الباحثة عن عمل.

ووضّحت سلسلة الورش التي عقدتها الوزارة افتراضيًّا أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الأسبوع الماضي، مفهوم العمل المرن ومميزاته، والأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلاله، وآلية احتساب ساعات العمل المرن في "التأمينات الاجتماعية" و"نطاقات"، وآلية الاستفادة من بوابة العمل المرن (MRN.SA).

ويأتي انعقاد ورش العمل هذه، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة "الموارد البشرية" لتمكين أصحاب الأعمال من تحقيق أقصى درجات الاستفادة من تنظيم العمل المرن، الذي أطلقته الوزارة في مايو الماضي في مسعىً نحو حوكمة هذا النمط من الوظائف، وتمكين منشآت القطاع الخاص من تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الوطنية بوظائف مرنة.

ويُعد العمل المرن واحدًا من أنماط العمل الجديد التي استحدثتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل المواءمة بين متطلبات سوق العمل والباحثين عنه، وخلق آفاق جديدة تستوعب مزيدًا من السعوديين الباحثين عن عمل أو الباحثين عن زيادة دخلهم المادي.

ودعت الوزارة عملاءها الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن تنظيم العمل المرن، إلى زيارة موقعها الإلكتروني (hrsd.gov.sa)، أو التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز خدمة العملاء (19911)، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@HRSD_Care).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تعرض مزايا "العمل المرن" أمام 3 قطاعات حيوية من منشآت الأعمال
سبق

نظّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سلسلة من ورش العمل لتعريف عملاء الوزارة في قطاعات "المطاعم والمقاهي" و"التجزئة" و"السياحة والمؤتمرات" بتنظيم العمل المرن، وما يوفره من مزايا تشغيلية تُمكّن منشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال من توسيع أعمالهم وتعزيز الاستفادة من الكفاءات الوطنية الباحثة عن عمل.

ووضّحت سلسلة الورش التي عقدتها الوزارة افتراضيًّا أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الأسبوع الماضي، مفهوم العمل المرن ومميزاته، والأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلاله، وآلية احتساب ساعات العمل المرن في "التأمينات الاجتماعية" و"نطاقات"، وآلية الاستفادة من بوابة العمل المرن (MRN.SA).

ويأتي انعقاد ورش العمل هذه، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة "الموارد البشرية" لتمكين أصحاب الأعمال من تحقيق أقصى درجات الاستفادة من تنظيم العمل المرن، الذي أطلقته الوزارة في مايو الماضي في مسعىً نحو حوكمة هذا النمط من الوظائف، وتمكين منشآت القطاع الخاص من تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الوطنية بوظائف مرنة.

ويُعد العمل المرن واحدًا من أنماط العمل الجديد التي استحدثتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل المواءمة بين متطلبات سوق العمل والباحثين عنه، وخلق آفاق جديدة تستوعب مزيدًا من السعوديين الباحثين عن عمل أو الباحثين عن زيادة دخلهم المادي.

ودعت الوزارة عملاءها الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن تنظيم العمل المرن، إلى زيارة موقعها الإلكتروني (hrsd.gov.sa)، أو التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز خدمة العملاء (19911)، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@HRSD_Care).

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
11:48 AM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
12:14 PM

"الموارد البشرية" تعرض مزايا "العمل المرن" أمام 3 قطاعات حيوية من منشآت الأعمال

تُمكنهم من توسيع أعمالهم وتعزيز الاستفادة من الكفاءات الوطنية الباحثة عن عمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سلسلة من ورش العمل لتعريف عملاء الوزارة في قطاعات "المطاعم والمقاهي" و"التجزئة" و"السياحة والمؤتمرات" بتنظيم العمل المرن، وما يوفره من مزايا تشغيلية تُمكّن منشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال من توسيع أعمالهم وتعزيز الاستفادة من الكفاءات الوطنية الباحثة عن عمل.

ووضّحت سلسلة الورش التي عقدتها الوزارة افتراضيًّا أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الأسبوع الماضي، مفهوم العمل المرن ومميزاته، والأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلاله، وآلية احتساب ساعات العمل المرن في "التأمينات الاجتماعية" و"نطاقات"، وآلية الاستفادة من بوابة العمل المرن (MRN.SA).

ويأتي انعقاد ورش العمل هذه، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة "الموارد البشرية" لتمكين أصحاب الأعمال من تحقيق أقصى درجات الاستفادة من تنظيم العمل المرن، الذي أطلقته الوزارة في مايو الماضي في مسعىً نحو حوكمة هذا النمط من الوظائف، وتمكين منشآت القطاع الخاص من تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الوطنية بوظائف مرنة.

ويُعد العمل المرن واحدًا من أنماط العمل الجديد التي استحدثتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل المواءمة بين متطلبات سوق العمل والباحثين عنه، وخلق آفاق جديدة تستوعب مزيدًا من السعوديين الباحثين عن عمل أو الباحثين عن زيادة دخلهم المادي.

ودعت الوزارة عملاءها الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن تنظيم العمل المرن، إلى زيارة موقعها الإلكتروني (hrsd.gov.sa)، أو التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز خدمة العملاء (19911)، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@HRSD_Care).

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