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فياريال يكمل عقد المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد تغلبه على مضيفه أتالانتا الإيطالي بثلاثية

أكمل فياريال الإسباني عقد المتأهلين لدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه أتالانتا الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب أتالانتا جيويس في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قرر تأجيل مباراة أتالانتا الإيطالي وضيفه فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا التي كانت مقررة أمس الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسجل أهداف فياريال كلاً من الهولندي أرنوت غروينفيلد ثنائية ( 3- 51 ) والفرنسي ايتيان كابوي (42) فيما دون أهداف أصحاب الضيافة اللاعب الأوكراني روسان مالينوفسكي والكولومبي دوفان زاباتا (71،80).

وارتفع رصيد فياريال الذي كان بحاجة لنقطة التعادل فقط للصعود للأدوار الإقصائية إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف مانشستر يونايتد (المتصدر) فيما توقف رصيد أتالانتا عند 6 نقاط في المركز الثالث لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

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فياريال يكمل عقد المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
سبق

أكمل فياريال الإسباني عقد المتأهلين لدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه أتالانتا الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب أتالانتا جيويس في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قرر تأجيل مباراة أتالانتا الإيطالي وضيفه فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا التي كانت مقررة أمس الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسجل أهداف فياريال كلاً من الهولندي أرنوت غروينفيلد ثنائية ( 3- 51 ) والفرنسي ايتيان كابوي (42) فيما دون أهداف أصحاب الضيافة اللاعب الأوكراني روسان مالينوفسكي والكولومبي دوفان زاباتا (71،80).

وارتفع رصيد فياريال الذي كان بحاجة لنقطة التعادل فقط للصعود للأدوار الإقصائية إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف مانشستر يونايتد (المتصدر) فيما توقف رصيد أتالانتا عند 6 نقاط في المركز الثالث لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
11:59 PM

فياريال يكمل عقد المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد تغلبه على مضيفه أتالانتا الإيطالي بثلاثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكمل فياريال الإسباني عقد المتأهلين لدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه أتالانتا الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب أتالانتا جيويس في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قرر تأجيل مباراة أتالانتا الإيطالي وضيفه فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا التي كانت مقررة أمس الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسجل أهداف فياريال كلاً من الهولندي أرنوت غروينفيلد ثنائية ( 3- 51 ) والفرنسي ايتيان كابوي (42) فيما دون أهداف أصحاب الضيافة اللاعب الأوكراني روسان مالينوفسكي والكولومبي دوفان زاباتا (71،80).

وارتفع رصيد فياريال الذي كان بحاجة لنقطة التعادل فقط للصعود للأدوار الإقصائية إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف مانشستر يونايتد (المتصدر) فيما توقف رصيد أتالانتا عند 6 نقاط في المركز الثالث لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

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