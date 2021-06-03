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الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غرب سوريا إذا لم تمدد عمليات الإغاثة

"كتس" لفت إلى أن المنطقة تضم بعضًا من أشد البشر احتياجًا في العالم

حذر مسؤول إغاثة كبير بالأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من أن ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا سيواجهون كارثة إذا لم تنجح الأمم المتحدة في تمديد عمليات الإغاثة الإنسانية عبر الحدود الشهر المقبل.

وبيّن نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالملف السوري مارك كتس أن ملايين السوريين سيعانون بحق.

وتوقع "كتس" عند مركز تقديم مساعدات في بلدة ريحانلي الحدودية التركية، أن يجعل مجلس الأمن احتياجات المدنيين في المقدمة، وفقًا لـ"رويترز".

ولفت إلى أن شمال غرب سوريا يضم بعضًا من أشد الناس احتياجًا على مستوى العالم.

ويوجد نحو ثلاثة ملايين من السوريين، كثير منهم شردهم القتال في أماكن أخرى بسوريا خلال الصراع الممتد منذ عشر سنوات، يلوذون بالمنطقة القريبة من الحدود مع تركيا بعيدًا عن سيطرة نظام بشار الأسد.

واقتصر إدخال المساعدات عبر الحدود مع تركيا في العام الماضي على منفذ واحد بعد اعتراض روسيا والصين - صاحبتا حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي - على تجديد العبور عبر منافذ أخرى، وتلوح مواجهة جديدة في الشهر المقبل عندما يحين موعد تجديد تفويض العمليات.

الأمم المتحدة سوريا

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الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غرب سوريا إذا لم تمدد عمليات الإغاثة
سبق

حذر مسؤول إغاثة كبير بالأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من أن ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا سيواجهون كارثة إذا لم تنجح الأمم المتحدة في تمديد عمليات الإغاثة الإنسانية عبر الحدود الشهر المقبل.

وبيّن نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالملف السوري مارك كتس أن ملايين السوريين سيعانون بحق.

وتوقع "كتس" عند مركز تقديم مساعدات في بلدة ريحانلي الحدودية التركية، أن يجعل مجلس الأمن احتياجات المدنيين في المقدمة، وفقًا لـ"رويترز".

ولفت إلى أن شمال غرب سوريا يضم بعضًا من أشد الناس احتياجًا على مستوى العالم.

ويوجد نحو ثلاثة ملايين من السوريين، كثير منهم شردهم القتال في أماكن أخرى بسوريا خلال الصراع الممتد منذ عشر سنوات، يلوذون بالمنطقة القريبة من الحدود مع تركيا بعيدًا عن سيطرة نظام بشار الأسد.

واقتصر إدخال المساعدات عبر الحدود مع تركيا في العام الماضي على منفذ واحد بعد اعتراض روسيا والصين - صاحبتا حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي - على تجديد العبور عبر منافذ أخرى، وتلوح مواجهة جديدة في الشهر المقبل عندما يحين موعد تجديد تفويض العمليات.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
09:08 PM

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غرب سوريا إذا لم تمدد عمليات الإغاثة

"كتس" لفت إلى أن المنطقة تضم بعضًا من أشد البشر احتياجًا في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر مسؤول إغاثة كبير بالأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من أن ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا سيواجهون كارثة إذا لم تنجح الأمم المتحدة في تمديد عمليات الإغاثة الإنسانية عبر الحدود الشهر المقبل.

وبيّن نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالملف السوري مارك كتس أن ملايين السوريين سيعانون بحق.

وتوقع "كتس" عند مركز تقديم مساعدات في بلدة ريحانلي الحدودية التركية، أن يجعل مجلس الأمن احتياجات المدنيين في المقدمة، وفقًا لـ"رويترز".

ولفت إلى أن شمال غرب سوريا يضم بعضًا من أشد الناس احتياجًا على مستوى العالم.

ويوجد نحو ثلاثة ملايين من السوريين، كثير منهم شردهم القتال في أماكن أخرى بسوريا خلال الصراع الممتد منذ عشر سنوات، يلوذون بالمنطقة القريبة من الحدود مع تركيا بعيدًا عن سيطرة نظام بشار الأسد.

واقتصر إدخال المساعدات عبر الحدود مع تركيا في العام الماضي على منفذ واحد بعد اعتراض روسيا والصين - صاحبتا حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي - على تجديد العبور عبر منافذ أخرى، وتلوح مواجهة جديدة في الشهر المقبل عندما يحين موعد تجديد تفويض العمليات.

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