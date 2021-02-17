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بهدف قاتل.. "الفتح" يقلب الطاولة على "الشباب" ويشعل المنافسة على قمة المسابقة

النتيجة فتحت الأبواب نحو الصدارة للأهلي والهلال

عرقل الفتح، شقيقه الشباب في إطار سعي الأخير للقبض على قمة جدول مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعدما تغلب عليه في وقتٍ قاتل من المباراة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 19 من المسابقة بفوز الفتح بهدفين لهدف، حيث سجل للشباب محترفه كريستيان جوانكا في الدقيقة 43 في حين تعادل للفتح محترفه البيروفي كريستيان كويفا بتسديدة رائعة من خارج الصندوق في الدقيقة 67 من عمر المباراة قبل أن يسجل الفتح هدفه القاتل عن طريق محترفه تيفريدي في الدقيقة 93.

بتلك النتيجة يتوقف رصيد الشباب عند النقطة رقم 38 في المركز الأول في حين ارتفع رصيد الفتح عند النقطة 25.

الفتح الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدف قاتل.. "الفتح" يقلب الطاولة على "الشباب" ويشعل المنافسة على قمة المسابقة
سبق

عرقل الفتح، شقيقه الشباب في إطار سعي الأخير للقبض على قمة جدول مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعدما تغلب عليه في وقتٍ قاتل من المباراة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 19 من المسابقة بفوز الفتح بهدفين لهدف، حيث سجل للشباب محترفه كريستيان جوانكا في الدقيقة 43 في حين تعادل للفتح محترفه البيروفي كريستيان كويفا بتسديدة رائعة من خارج الصندوق في الدقيقة 67 من عمر المباراة قبل أن يسجل الفتح هدفه القاتل عن طريق محترفه تيفريدي في الدقيقة 93.

بتلك النتيجة يتوقف رصيد الشباب عند النقطة رقم 38 في المركز الأول في حين ارتفع رصيد الفتح عند النقطة 25.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
08:45 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
09:20 PM

بهدف قاتل.. "الفتح" يقلب الطاولة على "الشباب" ويشعل المنافسة على قمة المسابقة

النتيجة فتحت الأبواب نحو الصدارة للأهلي والهلال

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
1,576

عرقل الفتح، شقيقه الشباب في إطار سعي الأخير للقبض على قمة جدول مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعدما تغلب عليه في وقتٍ قاتل من المباراة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 19 من المسابقة بفوز الفتح بهدفين لهدف، حيث سجل للشباب محترفه كريستيان جوانكا في الدقيقة 43 في حين تعادل للفتح محترفه البيروفي كريستيان كويفا بتسديدة رائعة من خارج الصندوق في الدقيقة 67 من عمر المباراة قبل أن يسجل الفتح هدفه القاتل عن طريق محترفه تيفريدي في الدقيقة 93.

بتلك النتيجة يتوقف رصيد الشباب عند النقطة رقم 38 في المركز الأول في حين ارتفع رصيد الفتح عند النقطة 25.

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