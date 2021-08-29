النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قائد بالجيش اليمني: "صرواح مأرب" أصبحت مقبرة جماعية لقطعان الحوثي

"القبلي" أشاد باستهداف مقاتلات التحالف لتعزيزات الميليشيا

أعلن قائد اللواء 143 مشاة بالجيش الوطني اليمني العميد ذياب القبلي، اليوم (السبت)، أن جبهة صرواح غرب محافظة مأرب أصبحت بمثابة المقبرة الجماعية، التي تلتهم قطعان وحشود ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، ممن زجت بهم إلى محارق الموت والهلاك.

ونقل "سبتمبر نت" عن "القبلي" قوله: "إن هدف القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ليس دحر الميليشيا من أطراف محافظة مأرب، بل هدفهما الكبير هو تحرير واستعادة كامل الأراضي اليمنية من قبضة تلك العصابة الإجرامية التي أصبحت اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة".

وبيّن أن حشود تلك الميليشيا التي ظلت تحشدها خلال الأشهر الماضية في محاولة يائسة منها لتحقيق أي تقدم ميداني على أطراف محافظة مأرب؛ أصبحت متناثرة على جبال ووديان وشعاب المحافظة.

وأشاد قائد اللواء 143 مشاة، بالدعم الكبير الذي تقوم به مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، التي تستهدف تعزيزات الميليشيا القادمة من العاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قائد بالجيش اليمني: "صرواح مأرب" أصبحت مقبرة جماعية لقطعان الحوثي
سبق

أعلن قائد اللواء 143 مشاة بالجيش الوطني اليمني العميد ذياب القبلي، اليوم (السبت)، أن جبهة صرواح غرب محافظة مأرب أصبحت بمثابة المقبرة الجماعية، التي تلتهم قطعان وحشود ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، ممن زجت بهم إلى محارق الموت والهلاك.

ونقل "سبتمبر نت" عن "القبلي" قوله: "إن هدف القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ليس دحر الميليشيا من أطراف محافظة مأرب، بل هدفهما الكبير هو تحرير واستعادة كامل الأراضي اليمنية من قبضة تلك العصابة الإجرامية التي أصبحت اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة".

وبيّن أن حشود تلك الميليشيا التي ظلت تحشدها خلال الأشهر الماضية في محاولة يائسة منها لتحقيق أي تقدم ميداني على أطراف محافظة مأرب؛ أصبحت متناثرة على جبال ووديان وشعاب المحافظة.

وأشاد قائد اللواء 143 مشاة، بالدعم الكبير الذي تقوم به مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، التي تستهدف تعزيزات الميليشيا القادمة من العاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
09:42 PM

قائد بالجيش اليمني: "صرواح مأرب" أصبحت مقبرة جماعية لقطعان الحوثي

"القبلي" أشاد باستهداف مقاتلات التحالف لتعزيزات الميليشيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,143

أعلن قائد اللواء 143 مشاة بالجيش الوطني اليمني العميد ذياب القبلي، اليوم (السبت)، أن جبهة صرواح غرب محافظة مأرب أصبحت بمثابة المقبرة الجماعية، التي تلتهم قطعان وحشود ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، ممن زجت بهم إلى محارق الموت والهلاك.

ونقل "سبتمبر نت" عن "القبلي" قوله: "إن هدف القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ليس دحر الميليشيا من أطراف محافظة مأرب، بل هدفهما الكبير هو تحرير واستعادة كامل الأراضي اليمنية من قبضة تلك العصابة الإجرامية التي أصبحت اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة".

وبيّن أن حشود تلك الميليشيا التي ظلت تحشدها خلال الأشهر الماضية في محاولة يائسة منها لتحقيق أي تقدم ميداني على أطراف محافظة مأرب؛ أصبحت متناثرة على جبال ووديان وشعاب المحافظة.

وأشاد قائد اللواء 143 مشاة، بالدعم الكبير الذي تقوم به مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، التي تستهدف تعزيزات الميليشيا القادمة من العاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,115
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,469
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,728
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,608

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة